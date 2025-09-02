강원도, 'AI 산업 육성위원회' 출범…'미래산업 글로벌도시' 실현

국가 '인공지능(AI) 3대 강국 도약' 전략과 연계

3일 춘천베어스호텔서…강원형 AI 정책 본격화

강원특별자치도(도지사 김진태)는 오는 3일 춘천 베어스호텔에서 '강원특별자치도 인공지능(AI) 산업 육성위원회' 출범식 및 제1차 회의를 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 위원회 출범은 정부의 '인공지능(AI) 대전환' 정책 기조에 발맞추어 강원형 인공지능 산업 생태계를 본격적으로 조성하기 위한 첫걸음이다. 위원회는 민간·학계·정부 출연기관 등 14명의 전문가로 구성됐다.

출범식에서는 위촉장 수여와 함께 위원회 운영 방향을 공유하며 이어지는 회의에서는 강원자치도의 인공지능(AI) 정책 방향과 핵심과제를 주제로 심도 있는 논의가 진행된다.

주요 안건은 ▲'인공지능(AI) X 미래산업 글로벌도시' 실현 추진 전략 ▲인공지능(AI) 응용 의료기기 개발 및 상용화 촉진 방안이며 특히 국가가 역점 추진하는 '국가인공지능(AI)컴퓨팅센터' 공모사업에 대한 강원자치도의 대응 전략도 위원회와 공유할 예정이다.

위원회는 앞으로 강원자치도의 인공지능(AI) 산업 전반에 대한 정책 자문과 제안을 이어가며, 강원이 대한민국 인공지능(AI) 산업 발전을 선도하는 핵심 지역으로 도약할 수 있도록 지원할 계획이다.

박광용 강원특별자치도 산업국장은 "인공지능(AI)은 미래 경쟁력 확보의 필수 요소"라며 "강원특별자치도는 반도체, 바이오헬스, 미래차 등 7대 미래산업과 인공지능(AI)을 접목하고, 친환경 인프라를 기반으로 지속가능한 성장을 이끌어갈 것"이라고 말했다.

이어 "위원회가 강원 산업의 인공지능(AI) 대전환을 주도하는 컨트롤타워가 되기를 기대한다"고 덧붙였다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



