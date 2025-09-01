본문 바로가기
스틱인베, 사재훈 前삼성증권 부사장 대외사업부문 대표 선임

이민우기자

입력2025.09.01 14:30

대내외 소통 강화 및 고객 관계 전략 관리

스틱인베스트먼트 가 사재훈 전 삼성증권 부사장을 선임하고 대외 사업을 강화한다.


1일 스틱인베는 기존 대외사업본부를 대외사업부문으로 확대 개편하고, 부문 대표로 사 전 부사장을 선임했다고 밝혔다. 연초 경영전문위원으로 스틱인베에 합류한 이후 정식으로 대표직을 맡았다.

사재훈 대표는 삼성증권에 1998년 입사한 이후 홀세일본부장, 리테일부문장, 채널영업부문장 등을 거쳐 부사장과 사내이사를 역임했다. 리테일 고객 예탁자산 330조원 달성, 최고경영자(CEO) 및 최고재무책임자(CFO) 포럼 창설, 초부유층 전담 채널 확대 및 패밀리오피스 출범 등 증권업계 최초 혁신을 여럿 이끌었다.


스틱인베 관계자는 "사 대표는 풍부한 영업 경험과 폭넓은 기업·기관 네트워크를 바탕으로 대내외 소통을 강화하고 고객 관계를 전략적으로 관리하는 한편 홍보 활동을 총괄하며 브랜드 가치를 강화하는 역할도 수행할 것"이라고 설명했다.

사재훈 스틱인베스트먼트 대외부문사업 대표. 스틱인베스트먼트

사재훈 스틱인베스트먼트 대외부문사업 대표. 스틱인베스트먼트

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
