"10월 화순 고인돌 축제장에서 유쾌한 댄스를 즐기자"

화순군, 제2회 전국 댄스 경연대회 참가자 모집

전국 9∼18세 청소년…2인 이상 누구나 가능

"전국 청소년이여, 화순 고인돌 축제장에서 유쾌한 댄스를 함께 즐기자."

화순군(군수 구복규)은 다음 달 25일 화순 고인돌 가을꽃 축제 기간 중 '제2회 전국 청소년 댄스 경연대회'를 연다. 군은 이를 위해 전국의 9~18세 청소년들을 대상으로 대회 참가자를 모집한다고 1일 밝혔다.

이번 경연대회는 전국 청소년들에게 끼와 재능을 발휘할 기회 제공 및 건전한 청소년 문화 육성을 위해 마련됐다. 참가 대상은 전국 9~18세 청소년 2인 이상으로 구성된 댄스팀이면 누구나 참가할 수 있다.

참가 항목은 방송 댄스, 스트릿 댄스, 창작 댄스 중 자유롭게 선택할 수 있다. 참가를 희망하는 청소년은 오는 28일까지 화순군 홈페이지에서 참가신청서를 내려받아 작성 후, 댄스 동영상과 함께 제출하면 된다.

예선은 접수된 팀을 대상으로 동영상 심사를 통해 15개 팀을 선발하며, 본선에 진출한 참가자들은 10월 25일 화순 고인돌 가을꽃 축제 주 무대에서 경연을 펼치게 된다. 시상 규모는 총 900만 원이다.





