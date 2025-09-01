본문 바로가기
은둔·고립 청년 또래가 찾아간다…대구 달서구, 청년 스포터즈단 출범

영남취재본부 구대선기자

입력2025.09.01 11:34

대구 달서구(구청장 이태훈)는 구청 대강당에서 고립·은둔 청년 문제를 지역사회와 함께 해결하기 위한 '다시봄 청년 서포터즈단' 발대식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다고 1일 밝혔다.


이날 행사에는 서포터즈단과 주민 등 100여명이 참석해 선서 및 위촉, 상징 퍼포먼스 '같이 쌓는 내일', 전문가 특강 등으로 출범 의미를 더했다.

고립 은둔 청년을 찾아가는 서포터즈 출범식이 열리고 있다.

'다시봄 청년 서포터즈단'은 사회적 단절과 심리적 불안으로 도움을 요청하기 어려운 청년을 또래가 먼저 찾아가 발굴·지지·연계하는 공공복지 협력 모델이다.

지역 대학생 16명으로 구성됐으며, 고립 은둔 청년 발굴 및 캠페인, SNS 기반 홍보·인식개선 활동을 통해 청년들의 사회 연결 회복을 지원한다.


대구 달서구는 서포터즈단 출범을 계기로 고립·은둔 청년 실태를 체계적으로 파악하고, 맞춤형 상담과 심리지원, 청년 프로그램 연계 등 통합 지원체계를 가동할 계획이다.


이태훈 달서구청장은 "고립과 단절 속에 놓인 청년들에게 또래가 먼저 손을 내미는 시작을 만들었다는 점에서 뜻깊다"며 "서포터즈단의 활동이 은둔 청년들에게 새로운 희망과 용기를 전하는 촉매제가 되길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
