현대차·기아 "기술로 교통격차 해소"…민관 협의체 '누마' 출범

민관 협력 'K-교통 얼라이언스' 누마 공식 출범

현대차·기아 등 31개 정부·연구기관·기업 참여

정부와 민간이 미래 모빌리티 생태계 조성을 위해 협력하는 'K-교통 얼라이언스'가 출범했다. 현대자동차·기아는 인공지능(AI)과 자율주행 기반으로 기술 발전의 혜택을 모두가 동등하게 누릴 수 있어야 한다는 취지에서 협의체의 주요 일원으로 참여했다.

1일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 1,500 등락률 +0.68% 거래량 135,688 전일가 220,000 2025.09.01 09:42 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세현대차, 캐스퍼 굿즈 디자인 공모전 개최현대차·기아, 美 생산 두자릿수 증가…올해 80만대 넘는다 전 종목 시세 보기 close · 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 107,200 전일대비 1,400 등락률 +1.32% 거래량 130,243 전일가 105,800 2025.09.01 09:42 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세기아, 2025년 하반기 집중 채용 실시현대차·기아, 美 생산 두자릿수 증가…올해 80만대 넘는다 전 종목 시세 보기 close 는 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울 호텔에서 민관 협력 협의체 '누마(NUMA·Next Urban Mobility Alliance)'의 출범식을 개최했다고 밝혔다. 출범식은 현대차·기아가 지난 3월 소프트웨어 비전 행사 '플레오스 25'에서 누마 구축 계획을 발표한 뒤 처음으로 갖는 공식 행사다.

이날 행사에는 강희업 국토교통부 2차관과 송창현 현대차·기아 AVP본부 사장을 비롯한 다양한 정부 기관과 민간기업, 연구기관 관계자들이 참석했다. 누마는 꾸준한 기술 발전에도 불구하고 여전히 존재하는 지역 간 교통 격차, 사회·신체적 교통 약자의 이동 등 실질적인 사회 문제의 해결을 기업의 혁신과 정부의 정책, 학계의 전문성이 조화롭게 맞물려 해결해야 한다는 공감대에서 시작됐다.

해당 협의체는 단계별 활동 방향성을 설정하고 이를 실현하기 위해 각 참여 주체들 간의 긴밀한 상호 협력을 이어간다. 구체적인 계획은 1단계에서는 지역 교통의 AI 전환과 기술기반 교통 문제 해결, 2단계는 자율주행 기술과 미래 모빌리티 디바이스 기반의 자율주행-MaaS(Mobility as a Service) 실현, 3단계는 스마트시티 전환을 위한 AI 모빌리티의 확산 등이다.

누마의 가장 큰 특징은 개방형 협의체 모델이라는 점이다. 이번 출범식을 시작으로 향후에도 참여사를 지속적으로 받아들여 경계 없는 협력을 가속화할 방침이다.

정부 기관에서는 국토부, 행정안전부, 경기도, 한국교통안전공단이 참여했다. 민간 기업은 현대차·기아, 현대카드, KT, CJ대한통운, 네이버 클라우드, 티맵모빌리티, 한화손해보험 등에서 참여했고 연구기관은 서울대학교, 연세대학교, 국립한국교통대학교, 한국교통연구원 등 총 31개 주체들이 뜻을 모았다.

현대차·기아는 참여하는 기관·기업들과 협력해 협의체를 운영하며, 동시에 참여사 간 활발한 네트워킹과 실질적인 과제 발굴이 이뤄지도록 지원하는 역할을 담당한다. 정부도 국민의 보편적 이동권을 보장하기 위해 교통 기본법 제정 등 교통 소외지역과 교통 취약계층에 대한 정책 방향을 마련하고, 미래 모빌리티 산업 육성을 위한 전략을 수립할 계획이다.

송 사장은 "자율주행과 AI는 일상을 새롭게 설계하는 거대한 변화의 흐름"이라며 "현대차·기아는 주관사이자 파트너로서 교통약자와 지역사회를 아우르는 기술 기반의 포용적 이동권을 실현하고, 세계 도시들과 연결되는 글로벌 모빌리티 전환을 만들겠다"고 말했다.

강 차관도 "교통은 이제 단순 인프라가 아닌 국민의 일상이자 삶을 연결하는 필수 서비스로서 국민은 누구나 원하는 시간에 원하는 곳으로 이동할 수 있어야 한다"며 "민·관이 힘을 합쳐 교통 격차 없는 대한민국, 모두가 자유롭고 안전하게 이동하는 사회를 위해 나아가길 기대한다"고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>