부산 MICE, 11년 만에 중국 상하이 간다… 유치설명회 개최

상하이서 '2025 부산 마이스 로드쇼' 개최



중국 단체관광객 한시 무비자 정책에 맞춰

부산시와 부산관광공사가 중국이 한시적으로 시행하는 단체관광객 무비자 입국을 활용해 마이스(MICE) 마케팅에 뛰어든다.

부산시는 중국의 단체관광객 무비자 정책에 발맞춰 상하이에서 대규모 MICE 마케팅에 나선다고 31일 알렸다. 코로나19 이후 중국 현지에서 열리는 첫 대규모 행사이자 2014년 이후 11년 만의 상하이 로드쇼다.

부산시와 부산관광공사는 오는 9월 1일부터 3일까지 중국 상하이에서 '2025 부산 마이스 로드쇼'를 개최한다. 이번 행사는 부산 마이스 산업의 경쟁력과 매력을 집중적으로 알리고 중국 마이스 시장과 교류를 확대하기 위해 마련됐다.

로드쇼에는 상하이 주요 기업과 여행업계 관계자 100여명이 참석하며 '부산 마이스 기업과의 상담회'와 '부산 마이스 도시홍보 설명회'가 이어진다. 부산의 대표 호텔과 여행사 등 10개 기업이 공동으로 참가해 중국시장 맞춤형 마이스 행사 유치에 나선다.

부산 대표단은 수백명 규모의 인센티브 단체관광객 유치와 다국적 기업과의 신규 네트워크 창출 등 실질적인 성과를 기대하고 있다.

행사 기간 시와 공사, 참가 기업들은 상하이 현지 대형 여행사와 온라인 여행사(OTA)를 대상으로 세일즈콜을 진행하며 직접적인 마케팅을 강화할 예정이다. 이를 통해 향후 실질적인 마이스 행사와 단체 관광객 유치로 이어질 가능성이 크다.

상하이는 인구 2500만명의 중국 최대 경제도시이자 글로벌 비즈니스 중심지로 포춘 글로벌 500대 기업 중 12개 기업의 본사가 있다. 부산과는 직항 노선으로 연결돼 있어 교류 확대의 최적지로 꼽힌다.

김현재 부산시 관광마이스국장은 "코로나19 이후 상하이에서 열리는 이번 로드쇼를 계기로 중국 내 '글로벌 마이스 도시 부산'의 위상을 한층 높이겠다"며 "정부의 무비자 정책에 맞춰 적극적으로 중국 단체 관광객을 유치하고 두 도시 간 교류를 확대해 나가겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>