원주시, 내년 정부 예산안에 주요 현안 대거 반영

AI·R&D 투자 확대…복지·균형발전 강화 기조 속 성과 창출

국회 최종 의결까지 전력 대응 체계 지속

강원 원주시는 내년도 정부 예산안에 디지털 헬스케어, 의료 인공지능(AI) 반도체, 미래차 전장부품 등 주요 현안을 대거 반영시키는 성과를 거뒀다.

30일 원주시에 따르면 AI 투자 확대, 연구개발(R&D) 경쟁력 강화, 민생·복지 지원 확대, 지역 균형발전 가속화라는 기조에 발맞춘 결과다.

이번에 반영된 주요 사업은 ▲디지털 헬스케어 기반 AI 융합혁신교육허브 조성(35억원) ▲디지털트윈 융합 의료혁신 선도(24억원) ▲의료 AI반도체 전문인력 양성센터 구축(29억원) ▲미래차 전장부품 시스템 반도체신뢰성검증센터 구축(29억원) ▲구룡사 명상센터 건립(18억원) ▲원주봉안당 신축(5억원) ▲원주국산목재목조건축실연(5억원) ▲서부권역 광역교통망 확충(90억원) ▲시장활성화구역 공영주차장 확충(1억원) ▲원주 시내버스 공영차고지 확장(5억원) ▲원주시 노후상수관망 정비(23억원) ▲원주시 하수관로 정비(237억원) 등이다.

원주시는 연초부터 '국도비 확보추진단'과 민간 전문가로 구성된 '민간협력지원단'을 운영해 사업별 추진 상황을 면밀하게 점검해 왔으며, 시장이 직접 주요 현안을 챙기며 정부와 국회, 강원특별자치도에 지속적으로 사업 반영을 건의해 왔다.

특히 국도비 대책보고회를 통해 문제·핵심사업을 집중적으로 관리했고 전 부서가 공약 및 지시사항 이행을 위해 총력 대응했다. 또한 중앙부처, 국회, 강원특별자치도와 긴밀한 협력 관계를 구축해 사업 타당성을 적극 설명하며 국비 확보에 힘썼다.

원강수 원주시장은 "이번 정부 예산안 반영은 원주시와 시민이 함께 만들어낸 값진 결실"이라며 "정부 기조에 부합하는 원주시의 전략적 대응이 성과로 이어진 만큼, 지역 국회의원과 긴밀히 협력해 국회 최종 확정을 위해 전력을 다하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



