신상진 시장 "30여년 방된 공을 아름다운 문화공간 탈바꿈"

성남물빛정원 뮤직홀 공사 관계자 초청 '감사 콘서트'

신상진 성남시장은 29일 성남물빛정원 뮤직홀에서 열린 공사관계자 초청 '감사 콘서트'에 참석해 그간의 노고를 격려했다.

신상진 성남시장이 29일 성남물빛정원 뮤직홀 감사 콘서트에서 공사 관계자들과 악수하며 그간의 노고를 격려하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

오는 9월 5일 시민 개관을 앞둔 성남물빛정원 뮤직홀의 첫 공연으로 신상진 시장을 비롯해 금난새 명예 예술감독, 공사 참여 현장 근로자 등 60여 명이 참석했다.

신상진 시장은 인사말에서 "30여년간 방치되었던 지하공간을 시민들에게 휴식과 힐링을 선사할 아름다운 문화공간으로 변화시켜 준 여러분의 정성과 노력에 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 "이 뜻깊은 자리를 기획해 준 금난새 지휘자와 관계자들, 무더운 폭염 속에서도 지하 공간에서 묵묵히 작업해 주신 현장 근로자분들의 헌신 덕분에 이런 멋진 공간이 완성될 수 있었다"며 "앞으로도 시민들을 위한 문화 인프라를 지속 확충하겠다"고 덧붙였다.

이날 음악회는 금난새 예술감독의 해설과 진행으로 약 40분간 진행됐다. 박창혁(피아노), 이윤석(하모니카), 안유빈(클라리넷), 지익환(기타) 등 실력파 연주자들이 출연해 '4월 파리에서', '불가리안 웨딩 댄스', '파리의 아메리카인', '바이아나의 여인' 등 친숙하면서도 품격 있는 곡목들을 선보였다.

성남물빛정원은 옛 하수종말처리장 부지를 시민들에게 개방하는 사업의 일환으로 문화예술 랜드마크로 재탄생하고 있으며, 카페 등 부대시설은 9월 3일부터 먼저 운영을 시작하며, 뮤직홀은 9월 5일 정식 개관할 예정이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



