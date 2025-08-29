HD현대, 해사 생도에 함정 기술 현장 공개

사관학교 교과과정, 조선소 첫 실습

HD현대는 해군사관학교 생도들이 울산 HD현대중공업 본사와 판교 글로벌R&D센터(GRC)를 방문해 조선·해양 산업 현장을 둘러봤다고 29일 밝혔다.

이번 방문은 지난 25일부터 27일까지 사흘간 해군사관학교의 '현장 실습형 자기 주도 역량 강화 학습 프로그램'의 일환으로 진행됐다. 해군사관학교 정규 교과과정이 조선소 현장에서 운영된 것은 이번이 처음이다. 생도 18명은 하계 휴가를 활용해 참가했다.

해군사관학교 생도들이 25일 울산 HD현대중공업을 방문, 야드를 둘러보고 기념 촬영을 하고 있다. HD현대 제공 AD 원본보기 아이콘

첫날 울산 HD현대중공업을 찾은 생도들은 특수선사업부에서 함정 개발 현황을 보고받고, 도크에서 건조 중인 필리핀 원해경비함과 차세대 이지스 구축함을 살펴봤다. 이후 판교 GRC에서는 함정 전기추진시스템, 특수 성능 설계, 유·무인 함정 AI 솔루션, 디지털 트윈 기반 건조 기술 등을 주제로 특강과 세미나가 진행됐다.

특히 유·무인 함정 AI 솔루션은 해군이 추진 중인 무인수상정과 연계되는 분야로, 생도들의 큰 관심을 끌었다는 전언이다. HD현대 관계자는 "생도들이 국내 함정 기술력에 자부심을 느끼는 계기가 되길 바란다"며 "대한민국 해양 안보 역량 강화를 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>