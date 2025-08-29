테슬라, 7월 유럽 판매 40%↓…中 BYD는 3배 급증

유럽자동차공업협회, 7월 신차 등록 통계

일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 전기차 업체 테슬라가 유럽 시장에서 중국 비야디(BYD)에 밀려 고전하고 있다.

유럽자동차공업협회(ACEA)가 28일(현지시간) 발표한 지난 7월 신차 등록 통계에 따르면 테슬라의 판매량은 8837대로, 지난해 같은 달(1만4769대)보다 40.2% 급감했다.

반면 BYD는 같은 달 1만3503대를 판매해 전년 동월(4151대) 대비 225.3% 증가했다. 불과 1년 만에 유럽 판매량이 세 배 이상 급증한 것이다.

유럽 전체 자동차 시장에서 테슬라의 점유율은 1년 전 1.4%에서 0.8%로 줄어든 반면, BYD는 0.4%에서 1.2%로 올라서며 테슬라를 앞질렀다.

7월 유럽의 순수 배터리 전기차 판매는 총 18만6440대로 집계돼 전년 동월 대비 33.6% 늘어나며 꾸준한 성장세를 이어갔다.

CNBC는 테슬라의 라인업이 수년째 큰 변화가 없는 데다 머스크 CEO의 정치적 행보에 대한 반감이 소비자들 사이에 여전히 남아 있는 점 등이 판매 부진에 영향을 미쳤다고 분석했다.





