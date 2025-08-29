본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

테슬라, 7월 유럽 판매 40%↓…中 BYD는 3배 급증

김민영기자

입력2025.08.29 06:56

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유럽자동차공업협회, 7월 신차 등록 통계

일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 전기차 업체 테슬라가 유럽 시장에서 중국 비야디(BYD)에 밀려 고전하고 있다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


유럽자동차공업협회(ACEA)가 28일(현지시간) 발표한 지난 7월 신차 등록 통계에 따르면 테슬라의 판매량은 8837대로, 지난해 같은 달(1만4769대)보다 40.2% 급감했다.

반면 BYD는 같은 달 1만3503대를 판매해 전년 동월(4151대) 대비 225.3% 증가했다. 불과 1년 만에 유럽 판매량이 세 배 이상 급증한 것이다.


유럽 전체 자동차 시장에서 테슬라의 점유율은 1년 전 1.4%에서 0.8%로 줄어든 반면, BYD는 0.4%에서 1.2%로 올라서며 테슬라를 앞질렀다.


7월 유럽의 순수 배터리 전기차 판매는 총 18만6440대로 집계돼 전년 동월 대비 33.6% 늘어나며 꾸준한 성장세를 이어갔다.

CNBC는 테슬라의 라인업이 수년째 큰 변화가 없는 데다 머스크 CEO의 정치적 행보에 대한 반감이 소비자들 사이에 여전히 남아 있는 점 등이 판매 부진에 영향을 미쳤다고 분석했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광템에 빠진 MZ "99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…텅 비어버린 소주잔

트럭 덮쳤지만 '멀쩡'…18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5

범죄심리학자 '박지선 교수'가 선택한 길

"최대 징역 20년, 태형 15대"…속수무책 전자담배에 칼 빼든 이 나라

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

"우리도 한국처럼"…IT신화 꿈꾸는 우즈벡 청년들

새로운 이슈 보기