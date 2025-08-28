본문 바로가기
국힘, 수석대변인에 초선 박성훈·최보윤…"이번주 인선 마무리"

최유리기자

장보경기자

입력2025.08.28 10:42

언론사 홈 구독
장동혁 국민의힘 신임 대표 인선 속도
비서실장 이어 수석대변인도 '초선'

국민의힘이 이번 주중 지명직 최고위원과 사무총장 등 주요 인선을 마무리한다.


박성훈 국민의힘 수석대변인은 28일 최고위원회의를 마친 후 기자들과 만나 "가급적 이번 주 추가 당직 인선을 발표하려 한다"고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 28일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.8.28 김현민 기자

장동혁 국민의힘 대표가 28일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.8.28 김현민 기자

박 수석대변인은 "최고위원 의견을 수렴하고 여러 상황을 고려해 가급적 이번 주에 추가 발표한다"며 "빠르면 일요일에 발표할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

국민의힘은 이날 송언석 비상대책위원회에서 수석대변인을 맡았던 박 의원 같은 당직에 유임시키고 최보윤 의원을 추가로 임명했다. 두 수석대변인 모두 초선 의원이다. 장 대표는 전날에도 초선 박준태 의원을 비서실장으로 임명한 바 있다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
