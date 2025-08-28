본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

이스타항공, 9월부터 中 옌타이 취항…주 7회 운항

전영주기자

입력2025.08.28 09:04

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이스타항공이 다음 달 19일부터 중국 옌타이 노선에 취항한다고 28일 밝혔다.


인천~옌타이 노선은 주 7회 매일 운항한다. 가는 편은 인천국제공항에서 오전 7시에 출발해 옌타이 펑라이국제공항에 7시30분(이하 현지시각)에 도착한다. 오는 편은 현지에서 8시30분에 출발해 11시께 인천국제공항에 도착한다.

이스타항공, 9월부터 中 옌타이 취항…주 7회 운항
AD
원본보기 아이콘

연태고량주로도 잘 알려진 옌타이는 중국 산둥반도 북부에 위치한 해안 도시다. 중국 및 한국 주요 기업의 공장 산업 단지가 조성된 경제적 요충지다. 봉래각 같은 다양한 랜드마크와 아름다운 자연을 만끽할 수 있으며 명문 골프장도 모여 있어 여행지로도 손색없다. 인천에서 90분 내 도착할 수 있어 접근성이 좋다.


이스타항공은 인천~옌타이 노선 취항을 기념해 이날부터 홈페이지와 모바일 애플리케이션을 통해 중국 노선 특가 프로모션을 진행한다. 편도 최저가(공항이용세·유류할증료 포함)는 ▲옌타이 5만5600원 ▲상하이 6만9400원 ▲정저우 7만4400원이다. 자세한 내용은 이스타항공 홈페이지에서 확인 가능하다.


이스타항공 관계자는 "중국 옌타이는 안정적인 상용 수요를 기대할 수 있는 노선"이라며 "다음 달 말부터 중국 단체 관광객의 무비자 입국이 허용되면 관광 수요도 확대될 것으로 보고 있다"고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투?"…발렌시아가 파격 디자인

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

"한 그릇에 17만원…가격 보고 다들 충격받아요" 폭염에 치솟는 日해산물

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

트럼프 압박에…멕시코도 '對中 관세 인상' 검토

새로운 이슈 보기