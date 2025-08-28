본문 바로가기
강북구, 내달부터 ‘친환경 소재 현수막’ 사용 촉진키로

김민진기자

입력2025.08.28 08:10

구정홍보 현수막 전면 친환경 원단 사용
폐현수막 100% 재활용 체계 마련

서울 강북구(구청장 이순희)가 다음 달부터 구정홍보 현수막을 전면 친환경 원단(생분해성 소재)으로 교체하고, 폐현수막 100% 재활용 체계를 마련하는 정책을 본격 추진한다.

친환경 현수막 전용게시대 모습. 강북구 제공.

친환경 현수막 전용게시대 모습. 강북구 제공.

구는 지난 5월 ‘서울특별시 강북구 현수막의 친환경 소재 사용 촉진 및 재활용 활성화 조례’를 제정하며 제도적 기반을 다졌다. 이번 조치는 기존 합성수지 현수막이 남기는 환경오염 문제를 줄이고 탄소중립·자원순환 사회를 선도하기 위한 시도다.


우선 구는 모든 구정 홍보 현수막을 친환경 원단으로 전환해 공공부문부터 선도적으로 사용을 확대한다. 또한 강북구보건소 건너편, 벽산라이브파크 인근 등 유동인구가 많은 두 곳에 ‘친환경 현수막 전용게시대’를 설치해 시범 운영에 들어가며, 지정 게시대에는 반드시 생분해성 현수막만 부착할 수 있다.

폐현수막은 100% 재활용 체계를 통해 장바구니, 돗자리, 마대자루 등 생활용품으로 재가공될 예정이다. 재활용이 어려운 물량은 서울시 집하장을 통해 화학적 재활용 과정을 거치게 된다. 구는 이를 통해 소각 처리 없는 순환 구조를 실현한다는 목표다.


이순희 강북구청장은 “현수막 전면 친환경 소재 사용과 재활용 체계 마련은 탄소중립과 자원순환을 동시에 실현하는 의미 있는 정책”이라며 “지속가능한 자원순환 모델을 강화해 주민과 함께하는 녹색환경 도시를 만들겠다”고 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
