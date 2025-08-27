부산 기장군, ‘대한민국 SNS 대상’ 도전…투표인증 이벤트

9월 1일부터 12일까지 “기장군을 응원해 주세요”

기장군(군수 정종복)은 '제15회 대한민국 SNS 대상'에 도전하며 군민 참여를 유도하기 위한 '투표 인증 SNS 이벤트'를 9월 1일부터 12일까지 진행한다고 27일 전했다.

'대한민국 SNS 대상'은 ㈔한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관해 기업·공공기관의 SNS 활용 현황을 평가하는 상으로, 정량평가·외부 심사·내부 전문가 평가·사용자 평가 등으로 이뤄진다. 이 중 사용자 평가는 국민 투표를 통해 집계된다.

군은 이번 시상으로 최근 높아진 공식 SNS 위상을 알리고자 투표 인증 이벤트를 마련했다. 참여 방법은 투표 홈페이지에서 기장군을 선택해 투표한 뒤, 결과 화면을 캡처해 기장군 공식 SNS에 게시된 구글폼으로 제출하면 된다. 참여자 중 추첨을 통해 20명에게 상품권을 증정한다.

정종복 군수는 "군민들의 관심과 응원이 대한민국 SNS 대상 수상에 큰 힘이 될 것"이라며 "기장군이 SNS 분야 최고의 지자체로 인정받을 수 있도록 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.

기장군 공식 SNS 채널(네이버 블로그·인스타그램·페이스북·트위터·카카오톡채널)에서는 주요 군정, 행사·축제 소식은 물론 관광지 소개와 무료 강연 등 생활밀착형 콘텐츠를 제공하고 있다.

