한국석유공사, 기후산업국제박람회 참가… 에너지전환 비전 제시

27∼29일 부산 벡스코 홍보관 운영… 탄소중립 목표달성에 기여할 청정에너지사업 소개



한국석유공사(사장 김동섭)는 27일부터 29일까지 부산 벡스코에서 열리는 '2025 기후산업국제박람회(WCE)'에 참여한다.

한국석유공사 김동섭 사장(앞줄 왼쪽서 5번째)이 27일 벡스코에서 열린 기후산업국제박람회의 석유공사 전시부스 앞에서 직원들과 기념촬영을 하고 있다. 한국석유공사 제공 AD 원본보기 아이콘

산업통상자원부와 국제에너지기구(IEA), 세계은행(WB)이 공동으로 주최하는 '2025 기후산업국제박람회(WCE)'는 40여개 정부 고위급 인사들과 국제기구, 공공기관과 국내외 관련 업계 종사자들이 참여하는 기후·에너지 분야 국제행사다.

올해는 'Energy for AI＆AI for Energy'를 주제로 에너지 시스템 구축에 있어 AI의 핵심 역할을 조명한다.

석유공사는 올해 박람회에서 탄소중립관 전시회에 참여해, 'Better Energy for Us & Earth'라는 슬로건으로 전시관을 마련했다.

주된 전시 내용은 에너지 공기업으로서 정부의 탄소중립 목표 달성에 기여하고 에너지 패러다임 전환에 대응하기 위해 추진 중인 청정에너지사업들이다.

석유공사는 ▲동해가스전을 활용한 CCS(탄소 포집·저장) 사업 ▲부유식 해상풍력 사업 ▲저탄소 수소·암모니아의 국내 도입과 유통 사업 등 저탄소 청정에너지사업을 적극 추진 중이다.

또 28일 벡스코 그랜드볼룸에서 채용설명회를 열어 석유공사 취업을 희망하는 고등학생·대학생 등을 대상으로 1:1 취업 상담을 진행하고 채용정보를 제공할 예정이다.

김동섭 사장은 "이번 박람회는 기후위기 대응과 에너지 전환이라는 전 지구적 과제를 함께 논의하는 자리"라며 "석유공사는 기존의 자원개발 사업과 연계한 다양한 청정에너지 프로젝트를 추진하고 있다. 앞으로도 국제사회와 협력해 지속가능한 에너지 체제 구축에 앞장서겠다"라고 말했다.





