HD현대중공업·현대미포 합병… K조선·방산 키운다

HD한국조선해양이 미국의 마스가(MASGA) 프로젝트 본격 가동을 앞두고 조선업 사업재편에 나섰다. 글로벌 경쟁이 치열해지는 가운데 K조선과 방산 분야에서 경쟁력을 높이고 수주 확대에 속도를 내겠다는 전략이다.

HD한국조선해양과 HD현대중공업, HD현대미포는 27일 각각 이사회를 열고 HD현대중공업과 HD현대미포 간 합병안을 의결했다고 밝혔다. 양사는 임시 주주총회와 기업결합 심사 등을 거쳐 오는 12월 통합 법인 'HD현대중공업'으로 새 출범한다.

이번 합병은 조선업계 내 양적·질적 대형화를 통해 시너지를 극대화하고, 기술 개발과 글로벌 시장 다변화에 대응하기 위한 조치다. 최근 중국과 일본이 각각 1·2위 조선사 간 합병을 통해 경쟁력을 키운 것과 맞물려 통합 HD현대중공업 출범은 글로벌 1위 중·대형 조선사 간 합병이라는 점에서 주목된다.

특히 방산 분야가 이번 합병의 핵심으로 꼽힌다. HD현대중공업은 국내 최다 함정 건조 및 수출 실적을 가진 조선사로, 축적된 기술과 노하우를 확보해왔다. 여기에 현대미포의 중형 도크와 설비, 인력 역량이 더해지면서 글로벌 해군력 강화 추세 속에서 수주 기회를 확대할 전망이다. 미포가 군함 건조 관련 라이선스를 보유하지 않은 한계를 통합 법인이 보완하면서, 미국 시장 동반 진출 가능성도 거론된다.

합병 배경으로는 글로벌 방산 시장의 성장세가 꼽힌다. 영국 군사 전문지 제인스에 따르면, 향후 10년간 신규 함정 계약은 2100척, 규모는 약 3600억 달러에 이를 것으로 전망된다. 통합 HD현대중공업은 방산 분야에서 2035년까지 연 매출 10조원을 달성하겠다는 목표를 세웠다.

이와 함께 쇄빙선 등 특수목적선 시장, 친환경 선박 신기술 개발에도 속도를 낸다. 양사의 연구·개발(R&D) 역량을 합쳐 신기술 적용 범위를 중형선에서 대형선까지 확대하고, 리스크는 줄이며 투자 효율성을 높인다는 방침이다.

해외 사업도 강화한다. HD한국조선해양은 싱가포르에 조선 부문 해외사업 투자법인을 연내 설립해 베트남, 필리핀 등 생산거점을 관리하고 신규 야드 발굴과 협력을 총괄한다. 이를 통해 중국 조선사에 밀려온 벌크선·탱커 시장 점유율 회복을 노린다.

HD한국조선해양 관계자는 "이번 사업재편은 '더 넓은 시장', '더 강한 조선'을 목표로 전략적으로 고민한 결과"라며 "통합 법인 출범으로 시장 확대와 초격차 기술 확보를 이뤄내 미래 조선 시장을 주도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

