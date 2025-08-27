본문 바로가기
키움증권, 가입조건 없는 세전 연 3.6% 특판 ELB 판매

유현석기자

입력2025.08.27 09:21

키움증권이 세전 연 3.6%의 특판 주가연계파생결합사채(ELB)를 판매한다고 27일 밝혔다. 오는 28일 오후 1시까지 청약이 가능하다.

키움증권, 가입조건 없는 세전 연 3.6% 특판 ELB 판매
원본보기 아이콘

이번 키움 제925회 ELB는 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 세전 연 3.6%, 만기 6개월 상품이다. 키움증권 위탁계좌(주식계좌)보유 고객이라면 별도의 가입조건 없이 누구나 청약 가능하다.


만기 전에 투자자가 중도상환을 신청하면, 일할 계산 방식으로 세전 연 1%의 수익을 지급한다. 가능성은 적지만, 만기평가일에 기초자산인 삼성전자 보통주의 종가가 최초기준가의 200%를 초과하면 투자금액의 0.01%의 수익을 추가로 지급하는 조건도 있다.

모집 규모는 총 200억원이며, 최소 청약 금액은 10만원, 계좌 당 최대 청약 한도는 1억원이다. 청약 경쟁률이 높을 경우 투자자 별 청약 금액에 따라 안분 배정된다. 배정 후 남는 금액은 청약 마감일에 환불된다.


기본적으로 원금과 수익이 지급되는 낮은 위험의 상품이지만, 발행사인 키움증권의 신용 사건(부도 또는 파산)이 발생할 경우 원금손실이 발생할 수 있다. 현재 키움증권의 신용등급은 AA-이다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
