본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

SOL 미국30년국채커버드콜, 순자산 3000억 돌파

박형수기자

입력2025.08.27 08:38

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한자산운용은 'SOL 미국30년국채커버드콜 ETF' 순자산이 3000억원을 돌파했다고 27일 밝혔다. ETF는 동일 전략의 상품 가운데 수익률과 분배율 모두 최상위를 기록하며 개인투자자 매수세가 빠르게 확대되고 있다.


올해 들어 개인투자자는 약 800억원을 순매수 했다. 미국의 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 5회 연속 동결한 가운데 9월 금리 인하 가능성을 시사하면서 장기채 변동성이 커지고 있다. 국내 투자자의 미국 채권 보관 잔액은 최근 사상 최고치를 기록하며 지난해 연간 규모의 2배 수준으로 늘었다. 장기채 관련 ETF에도 매수세가 몰리고 있다.

SOL 미국30년국채커버드콜 ETF는 최근 3개월간 수익률 7.57%를 기록해 시장의 동일 전략의 상품 가운데 1위를 차지했다. 또한 올해 월 평균 120원의 분배금을 지급했다. 연환산 배당수익률은 14.90%에 달했다. 2023년 말 상장한 이후 월 1% 이상, 연간 12% 이상의 분배율을 유지하고 있다.


김정현 신한자산운용 ETF사업총괄본부장은 "금리가 빠르게 하락하는 구간에서는 장기채 ETF가 상대적으로 더 높은 성과를 낼 수 있다"면서도 "현재와 같이 변동성이 확대된 구간에서는 커버드콜 전략이 더욱 효과적"이라고 설명했다.


이어 "SOL 미국30년국채커버드콜 ETF는 운용 성과와 분배율 모두 최상위권을 기록하며 가장 효율적인 대안으로 주목받고 있다"고 덧붙였다.

SOL 미국 30년 국채 커버드콜 ETF는 미국의 장기국채에 투자하면서 동시에 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 분배 재원으로 활용하는 구조로 안정적인 월배당을 추구한다. 커버드콜 전략은 기초자산을 보유하면서 동시에 콜옵션을 매도해 하락 시 손실을 일부 완충하고 상승 시 수익을 일정 수준으로 제한하는 특성을 지닌다.


SOL 미국30년국채커버드콜, 순자산 3000억 돌파
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기