양주시, 나리농원 개장 앞두고 현장 간부회의…'나리쿠폰' 지역 소비 견인

경기 양주시가 26일 가을 관광 명소인 나리농원 개장을 앞두고 간부공무원 등 20여 명이 참석한 가운데 시장 주재 현장 간부회의를 개최했다.

이날 회의에서는 경관 작물 식재 상태와 편의시설, 체험 프로그램, 안전관리망 등 전반적인 개장 준비 상황을 점검했다.

나리농원은 오는 9월 12일부터 10월 26일까지 45일간 운영된다. 특히 올해는 최대 100%까지 입장료가 환급되는 '나리쿠폰'이 도입된다.

나리쿠폰은 농원 내 부스와 약 200여 개 지정 업소에서 현금처럼 사용할 수 있어 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

강수현 양주시장은 "나리농원은 양주시를 대표하는 가을 관광 명소"라며 "시민과 방문객 모두가 만족할 수 있도록 개장 준비에 최선을 다해 달라"고 당부했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



