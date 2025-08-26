정동영 통일장관 "한반도 평화전략, 한미 정상 방법론 일치"

정동영 통일부 장관은 26일 한미 정상회담에서의 북한 관련 언급에 대해 "한반도 평화전략에 관해, 한미 정상이 인식과 방법론에 일치한 것"이라고 평가했다.

정 장관은 이날 오전 정부서울청사 출근길에 취재진과 만나 관련 질문에 "대화를 통한 해법, 북미 정상회담에 대한 이재명 대통령의 적극적인 제안이 있었고 트럼프 대통령이 화답했다"며 이같이 말했다. 그러면서 "조속하나 북미 정상회담 재개를 기대하게 된다"며 "올해 안에 만난다고 했으니, 여건 조성이 필요하다"고 강조했다.

앞서 한국시간으로 이날 새벽 치러진 한미 정상회담에서 이 대통령은 도널드 트럼프 미 대통령을 만나 "한반도에 평화의 새 길을 꼭 열어 주기 바란다"고 공개 발언했다. 이에 트럼프 대통령도 "(김정은 북한 국무위원장이) 바이든 전 대통령을 만나고 싶어하지는 않았지만, 나는 만나고 싶어할 것 같다"면서 "그런 시도를 하겠다"고 화답했다.

이어진 비공개 회담에서 이 대통령은 오는 10월 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 트럼프 대통령을 초청하면서, 가능하면 김 위원장과의 만남도 추진해 보자는 제안을 한 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 "매우 슬기로운 제안"이라고 평가했다고 한다.

다만 정 장관은 올해 APEC 계기로 북미 정상 간 만남이 성사될 가능성에 대해 "트럼프 대통령의 방한 계기를 활용할 필요는 있다"면서도 "그런 계기를 만들기 위해서는 접점을 만들어야 한다. 현재로선 접점이 없다"고 말했다.

이 대통령이 회담 도중 트럼프 대통령을 향해 "북한에 '트럼프 월드(건물)'도 하나 지어서 거기서 저도 골프칠 수 있게 해 달라"고 제안한 데 대해 정 장관은 "아이디어 차원(일 것)"이라고 말했다.





