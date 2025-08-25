의성군의회, 제283회 임시회 개회

추경 첫 1조 돌파

산불 복구·청년·아동 정책 집중

경북 의성군의회는 25일 제283회 임시회를 열고 9일간의 의사 일정에 들어갔다. 이번 회기에서는 군정 현안을 뒷받침할 추경 예산과 조례안 심의가 이어진다.

올해 4차 추가경정예산안은 총 1조1252억원으로 당초 예산보다 1350억원(13.63%) 늘어 의성군 역사상 처음으로 1조원을 돌파했다. 이번 증액에는 산불 피해 복구와 재난 대응 인프라 확충, 생활환경 개선 사업 등이 포함됐다.

개회식 5분 자유발언에서는 이경원 의원이 '의성군 청년발전 기본조례'와 관련해 청년 연령을 49세까지 확대할 것을 제안했고, 박선희 의원은 아동 정책을 단순 복지가 아닌 군정 핵심 전략으로 격상시켜 아동 친화 도시 조성을 촉구했다.

또한 행정복지위원회는 지역정보화 조례 전부개정안과 공유재산 관리계획안 등을, 산업건설위원회는 내수면 어업조정협의회 개정안과 소상공인 특례보증 지원안을 심의했다.

최훈식 의장은 "이번 임시회는 군민의 삶과 직결되는 예산과 의안을 다루는 만큼 의미가 크다"며 "군민이 체감할 수 있는 정책이 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 권병건 기자



