본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용산구, 초등학생 대상 ‘한자급수 대비 특강’ 운영

김민진기자

입력2025.08.24 07:56

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달부터 9회 과정…작년 전원 합격 성과

서울 용산구(구청장 박희영)가 관내 초등학생을 대상으로 ‘2025년 용산서당 한자급수대비반’ 특강 프로그램을 운영한다. 특강은 다음 달 13일부터 11월 15일까지 총 9회에 걸쳐 진행된다.

교육실 내부 모습. 용산구 제공.

교육실 내부 모습. 용산구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 과정은 한자 자격급수 취득을 목표로 하면서도 단순한 시험 준비를 넘어 급수 한자를 활용한 일상 속 어휘 학습을 중심에 둔다. 수업은 목표 급수별로 나눠 5급반과 3급반, 각 20명 정원 총 40명 규모로 진행하며, 신청은 오는 25일부터 용산구 교육종합포털에서 온라인으로 할 수 있다.


지난해 프로그램에서는 응시생 전원이 자격검정 시험에 합격해 큰 성과를 거뒀다. 용산구는 “한자 학습을 통해 어휘력·문해력은 물론 사고력과 자기표현 능력을 함께 키울 수 있어 학부모와 학생들의 만족도가 높았다”고 설명했다.

수업 장소는 꿈나무종합타운(백범로 329)에 위치한 용산서당이다. 전통 한옥식 교육 공간인 이곳은 분기별 정규 강좌와 특강을 열고 있으며, 훈장의 지도를 통해 한학과 한자를 배우며 선조들의 삶과 지혜를 체득하는 배움터로 운영되고 있다. 향후에는 전통문화 체험과 콘텐츠 촬영 공간으로 활용 범위를 넓힐 계획이다.


박희영 용산구청장은 “이번 특강을 통해 학생들이 한자 학습의 즐거움과 성취감을 경험하고, 삶 속에서 한자를 활용하는 힘을 기르길 바란다”며, “앞으로도 구민 누구나 참여할 수 있는 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 밝혔다.


한편, 용산서당은 초등생뿐 아니라 성인 대상 교육으로도 범위를 확장하고 있다. 올해는 부모·자녀가 함께하는 서당체험, 명상 특강, 테마 특강 등 다양한 프로그램을 마련해 주민들의 참여와 관심을 높이고 있다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국처럼 해달라"…처음엔 반대하더니 이젠 '한국식 분단' 원하는 우크라 "한국처럼 해달라"…처음엔 반대하더니 이젠 '한국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"수류탄 투척이 기억에 남아"…러, 어린이 군사훈련 횡행

전통시장에 각목 들고 나타난 문신 남성…제주도에 무슨 일?

"SNS까지 뒤져본다"…美 거주·취업 때 반미 정서 심사

AI 전쟁 중인 빅테크들스타트업 창업자만 '쏙'

조국 "2030 남성, 70대와 유사한 극우 성향"

코로나 '님버스' 변이 확산…"면도날 삼킨듯 목 찢어질듯 아파"

1186회 로또 1등 14명…당첨금 각 19억9000만원(종합)

새로운 이슈 보기