'2년 연속 인구 100만' 화성시, 4개 일반구 체제 전환

김형민기자

입력2025.08.23 12:22

행안부, 화성시의 일반구 설치 계획 승인
각 구청 내년 2월 개청 목표
"지역별 맞춤형 행정서비스 실시"

2년 연속 인구 100만명 이상을 유지해 올해 1월1일 자로 특례시가 된 경기 화성시의 행정 체계가 내년 '4개 일반구' 체제로 전환된다.


화성시는 23일 "행정안전부가 지난 22일 시의 일반구 설치 계획을 승인했다"고 밝혔다.

화성시청

화성시청

이에 따라 화성시는 각 구청 임시청사 마련 등 준비에 들어갈 수 있게 됐다. 새로운 구청 체제는 내년 2월에 출범될 예정이다. 신설되는 4개 구는 만세구(우정읍·향남읍·남양읍·마도면·송산면·서신면·팔탄면·장안면·양감면·새솔동), 효행구(봉담읍·비봉면·매송면·정남면·기배동), 병점구(진안동·병점1동·병점2동·반월동·화산동), 동탄구(동탄1∼9동)다.


지난달 31일 기준 구별 인구(거주 외국인 포함)는 만세구 28만6000여명(시 인구의 24.5%), 효행구 16만5000여명(15.2%), 병점구 17만7000여명(18.0%), 동탄구 42만여명(42.2%)이다.


시는 만세구를 산업단지 배후 주거단지, 제약·바이오·자동차 등 신성장산업 중심지, 해양·생태·문화관광산업 육성을 통한 관광거점으로 발전시킬 계획이다. 7개 대학이 있는 효행구는 산·학·연 연계네트워크 중심지, 녹색관광밸트로 조성하고 병점구는 융건릉을 중심으로 한 관광지, 병점역 등을 중심으로 한 교통 중심지로 만들 예정이다. 동탄구는 도시와 자연이 공존하고 4차 산업을 선도하는 미래산업 경제도시로 육성할 방침이다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
