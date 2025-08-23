본문 바로가기
40대 성범죄자 전자발찌 훼손하고 도주…공개수배

김형민기자

입력2025.08.23 11:40

청주서 도주…진주·김해·부산으로 이동
현재는 소재 불명…공개수배하고 제보 받아

법무부 보호관찰을 받던 40대 성범죄자가 위치추적 전자장치(전자발찌)를 훼손하고 달아나 당국이 공개수배에 나섰다.


전자발찌 훼손하고 도주한 성범죄자 A씨. 사진=청주보호관찰소 제공

전자발찌 훼손하고 도주한 성범죄자 A씨. 사진=청주보호관찰소 제공

23일 법무부와 청주보호관찰소에 따르면 보호관찰 대상이던 A(46)씨는 전날 오후 6시41분께 충북 청주시 남이면 척북리에서 전자발찌를 훼손하고 도주했다. A씨는 진주·김해·부산으로 이동한 뒤 현재 소재 불명 상태다.

키 180㎝, 몸무게 70㎏가량인 A씨는 앞머리가 짧고 짙은 쌍꺼풀에 마른 체형이다. 도주 후 어두운색 캡 모자와 상·하의를 착용한 것으로 확인됐으며 고양이 캐릭터 그림이 그려진 커다란 비닐 쇼핑백을 소지했다. 차량이 없어 이동 시 택시나 버스 등 대중교통을 이용하며, 웃는 표정으로 어리숙한 말투를 사용하는 특징이 있다.


청주보호관찰소는 A씨를 공개수배하고 제보를 받고 있다. 경찰 신고도 가능하다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
