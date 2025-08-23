본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경복대, 22일 '여름 학위수여식'…전지용 총장, 신념·실천 등 3가지 당부

이영규기자

입력2025.08.23 09:24

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경복대학교가 22일 남양주캠퍼스 우당아트홀에서 '2025학년도 여름 학위수여식'을 개최했다. 이날 학위수여식에는 졸업생 83명을 포함해 주요 보직자, 학과장, 교수진 등 대학 관계자들이 참석했다.


행사는 개식부터 국민의례, 설립 이념 낭독 및 경복정신 제창, 테슬 세리머니(Tessel Ceremony), 표창 수여와 식사문 낭독, 격려사, 경복찬가 제창 순으로 진행됐다.

테슬 세리머니는 졸업생들이 학사 학위를 취득했음을 대내외에 공표하는 예식 절차로, 졸업생이 학사모의 술(Tassel, 테슬)을 오른쪽에서 왼쪽으로 옮기는 상징적인 행위다.


경복대학교가 22일 2025년 여름학위 수여식을 개최했다. 경복대학교 제공

경복대학교가 22일 2025년 여름학위 수여식을 개최했다. 경복대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

전지용 경복대학교 총장은 "졸업은 지성인, 전문인, 전인적 성인으로서 사회에 첫발을 내딛는 출발점"이라며 "직업과 직장의 개념을 명확히 하고 전문성을 유지·발전시키고, 10년 뒤 목표를 분명히 세우고 흔들리지 않는 신념을 가지며 스스로에게 올바른 질문을 던지고 매일 실천해 달라"고 당부했다.


또 고대 철학자 에픽테토스의 말을 인용해 "앞으로 마주할 도전과 실패 속에서 어떤 선택을 하느냐가 미래를 결정한다"며 "신념과 실천으로 성공적인 삶을 만들어가길 바란다"고 덧붙였다.

한편 경복대는 2024년 대학 정보공시에서 졸업생 2000명 이상 대학 가운데 취업률 80.6%로 전국 1위를 기록했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

AI 전쟁 중인 빅테크들스타트업 창업자만 '쏙'

조국 "2030 남성, 70대와 유사한 극우 성향"

원래 이름은 '뽀뽀뽀'…별의 요정 커비는 누구

5성급 호텔서 샤넬 가방 선물…돈 있어야 가능해진 프러포즈

'제철 코어' 트렌드 판매 2배 껑충… 남성이 더 좋아한 '이 과일'

처음엔 반대하더니…우크라, '한국식 분단' 원하는 이유

‘건진법사’ 구속 후 첫 소환 불출석… 金 측근 이종호 구속기소

새로운 이슈 보기