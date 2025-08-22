본문 바로가기
코로나19 입원환자 7주 연속 증가…"큰 유행 없이 완화 예상"

조인경기자

입력2025.08.22 11:18

질병청, 누적 환자 60%가 65세 이상

코로나19 입원환자가 7주 연속 증가세를 이어가고 있지만 방역 당국은 조만간 유행이 잠잠해질 것으로 내다봤다.


22일 질병관리청에 따르면 병원급 표본감시 의료기관 221곳의 올해 33주차(8월10~16일) 코로나19 입원환자는 302명으로 집계됐다. 코로나19 입원환자는 26주차(6월22~28일) 63명 이후 매주 조금씩 늘어 33주차까지 7주 연속 증가세를 이어갔다.

33주차 기준 누적 입원환자(4100명)를 연령별로 보면 65세 이상이 전체의 60%(2458명)로 가장 많았고 이어 50~64세가 18.4%(756명), 19~49세가 9.9%(407명)로 뒤를 이었다.


코로나19 바이러스 검출률은 33주차 31.5%로 직전 주보다 0.5%포인트 내려 증가세가 멈췄으나, 하수 감시에서 코로나19 바이러스 농도는 26주차부터 완만한 증가세가 이어지고 있다.


질병청은 33주차에 입원환자 수 증가세가 둔화한 양상을 고려할 때 이달 중으로 코로나19 유행이 완화할 것으로 예측했다. 다만, 개학 등에 따른 영향을 지속적으로 감시할 필요가 있는 입장이다.

임승관 질병청장은 "지난해와 같은 큰 유행 없이 여름철을 보내고 있으나 아직은 코로나19 입원환자 수가 늘고 있다"며 "일상 속에서 코로나19 예방수칙 실천을 지속해 달라"고 당부했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
