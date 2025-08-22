본문 바로가기
SK가스·포스코홀딩스, 청록수소 생태계 구축 논의

조성필기자

입력2025.08.22 09:31

언론사 홈 구독
산학연 참여 포럼서 환경성·경제성·기술성 검토

SK가스와 포스코홀딩스가 청정수소 기술로 주목받는 청록수소의 국내 생태계 조성을 위한 포럼을 열었다.


양사는 서울 강남 포스코센터에서 '지속가능한 경제적 청록수소의 국내 생태계 구축'을 주제로 포럼을 개최했다고 22일 밝혔다. 전날 열린 행사에는 PwC, 에너지경제연구원, 충청북도, 제주대 등 산학연 관계자들이 참석해 청록수소의 필요성과 활성화 방안을 논의했다.

SK가스와 포스코홀딩스가 ‘지속가능한 경제적 청록수소의 국내 생태계 구축’을 주제로 한 포럼을 공동 개최했다. SK가스 제공

청록수소는 천연가스를 고온에서 분해해 수소와 고체 탄소를 얻는 방식으로, 이산화탄소 배출이 없는 것이 특징이다. 이날 발표에서는 환경성·경제성·기술성 측면에서 청록수소의 장점을 짚고, 상용화를 위한 제도 개선 필요성이 제기됐다. 패널 토론에서는 정부와 민간의 협력을 통한 생태계 조성, 민간협의체 신설 필요성 등이 논의됐다.


SK가스는 청록수소 원천기술 보유 기업에 투자하며 상용화를 추진 중이고, 포스코홀딩스는 제철 공정과 연계해 탄소중립 기술로 활용하는 방안을 모색하고 있다. 김철진 SK가스 부사장은 "기존 LPG·LNG 사업역량을 수소로 연결해 넷제로 달성에 기여하는 종합 에너지 기업으로 책임을 다하겠다"라고 말했다. 김기수 포스코홀딩스 CTO는 "제철공정과 연계한 청록수소 생산 기술로 철강산업의 탄소중립 전환을 앞당길 것"이라고 밝혔다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
