서울 마포 골목서 택시 돌진…보행자 등 3명 부상

보행자 친 뒤 상가 외벽 들이받아

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

서울 마포구 서교동 골목길에서 택시가 돌진해 보행자 2명을 치고 상가 외벽을 들이받는 사고가 발생했다.

경찰과 소방당국에 따르면 21일 오후 6시42분쯤 발생한 사고로 60대 운전자와 40대 보행자 2명이 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

택시는 보행자를 친 뒤 상가 외벽을 들이받은 채 멈췄다. 보행자들은 차량과 건물 사이에 있었지만 큰 부상은 피한 것으로 전해졌다.

구조 작업에는 경찰 10여명과 소방인력 25명이 투입돼 약 8분 만에 마무리됐다.

경찰은 운전자를 상대로 음주·약물 여부를 확인했으나 관련 성분은 검출되지 않았다. 경찰 관계자는 "CCTV 영상 분석 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사 중"이라고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>