김지원 쥬얼리 '스톤헨지' 가을 캠페인 공개

프리미엄 주얼리 스톤헨지(STONEHENgE)가 2025년 가을 시즌을 맞아 전속 모델 김지원과 함께한 캠페인(Every Moment With U)를 공개한다고 21일 밝혔다. 서로가 함께한 모든 순간의 특별함을 담은 이번 캠페인은, 흑과 백의 절제된 조화로움 안에서 김지원의 우아한 매력과 아름답게 빛나는 주얼리가 어우러져 임팩트 있는 비주얼을 완성했다.

특히, 이번에 공개된 화보 속 김지원이 착용한 주얼리는 스톤헨지가 2025년 가을 시즌을 맞아 출시한 '위드유(With U)' 컬렉션으로, 두 사람이 손가락을 걸고 나누는 약속의 순간을 'U' 모티브로 정교하게 형상화한 디자인이 특징이다. 우아한 곡선과 볼륨감 있는 실루엣, 그리고 고급스러운 디테일이 어우러져 어떤 스타일에도 세련되고 깊이 있는 포인트로 완성도를 더해준다.

한편, 스톤헨지는 2025년 가을 시즌을 맞아 전국 백화점 매장에서 특별 프로모션을 함께 진행한다. 오는 8월 31일까지 정상 제품 구매 고객(신제품 제외)을 대상으로 구매 금액에 따라 최대 10% 할인 혜택을 제공하며, 50만 원 이상 구매 시 '미러 홀더 키링' 사은품을 선착순 증정한다.





