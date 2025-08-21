본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산 기장군, ‘인구주택총조사’ 조사요원 84명 모집

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.21 16:14

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10월 22일 본조사 시작

“군민 적극 협조 당부”

기장군(군수 정종복)은 오는 9월 17일까지 '2025 인구주택총조사'를 수행할 조사요원 84명을 모집한다.


이번 모집인원은 조사원 75명(예비조사원 7명 포함)과 조사관리자 등 9명이다. 조사원은 표본가구를 직접 방문해 조사를 진행하며, 조사관리자는 현장 안전 관리와 업무 지원을 맡는다.

지원 자격은 국내에 거주하는 만 18세 이상 성인으로, 성실성과 책임감을 갖춘 누구나 가능하다. 지원은 인구주택총조사 홈페이지 또는 기장군청 8층 통계실에서 접수할 수 있다. 모집 일정과 세부 사항은 기장군 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.


정종복 군수는 "인구주택총조사는 국가와 지역 정책 수립의 핵심 기초자료가 되는 중요한 조사"라며 "군민 여러분의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"고 강조했다.


'2025 인구주택총조사'는 10월 22일부터 11월 18일까지 전국적으로 실시된다. 표본가구는 인터넷·전화조사를 통해 먼저 참여할 수 있으며, 11월 1일부터는 조사원이 직접 가구를 방문해 조사를 진행한다. 다만 이미 비대면 방식으로 응답한 가구는 방문 조사가 생략된다.

인구주택총조사 조사요원 모집 안내문.

인구주택총조사 조사요원 모집 안내문.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

삼겹살에 소주, 아시아인에겐 '독'…"대장암 위험 높여"

"상석에 앉아 꾸짖나? 이건 굴욕이야"…백악관 공개 사진에 유럽 '발칵'

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기