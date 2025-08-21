호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 순천 레미콘공장 탱크 청소 작업자 3명 의식불명
2025년 08월 21일(목)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"기분 나빠, 절대 가지마"…불친절한 나라 압도적 1위, 모두가 예상한 '이곳'
"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격
"봉급 6.8% 인상·육휴 수당 月 250만원"…공무원들 믿고 싶었지만 결국
"귀찮네, 왜 자꾸 떨어뜨리고 뚜껑 닫는 거야"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없었다
월화수목금금금 '연중 무휴'…24시간 일 시켜도 비난 안 받는 '이 공장'[일의 미래]
"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위
"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격
"상석에 앉아 꾸짖나? 이건 굴욕이야"…백악관 공개 사진에 유럽 '발칵'
"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네