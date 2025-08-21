본문 바로가기
김성태 "조국, 지금은 반성해야 할 시간…SNS 활동 섣불러"

박지수인턴기자

입력2025.08.21 14:21

"활발한 SNS 활동 성급해"
"지금은 반성하고 자성해야"

김성태 전 국민의힘 의원. 아시아경제DB

김성태 전 국민의힘 의원이 최근 특별사면으로 출소 후 조국혁신당에 복당한 조국 전 대표를 향해 "지금은 국민에게 자신을 각인시키는 것이 아닌 반성해야 할 시간"이라고 지적했다.


21일 김성태 전 의원은 뉴스1TV '팩트앤뷰'에 출연해 "정치를 너무 우습게 본다. 활발한 SNS 활동으로 정치적 재기를 국민에게 알리고 포부를 밝히는 성급함을 보면 정치를 많이 배워야 되겠다는 생각이 든다"라고 전했다.

이어 "지금은 자신의 정치적인 뜻을 펼치고 국민에게 자신의 이미지를 각인시키는 것이 시급한 게 아니다"라며 "몸은 자유로워졌지만, 지금은 자성하고 반성해야 한다"고 덧붙였다.


조국 전 대표의 지방선거와 국회의원 보궐선거 출마 가능성에 대해서도 생각을 전했다. 김 전 의원은 "내년 6월 선거에서 광역단체장이든 국회의원 보궐선거든 나갈 수 있다는 메시지를 날렸는데 그런 것들이 이재명 대통령의 국정 운영에 무슨 도움이 되겠는가"라며 "그러니 더불어민주당 내에서도 광복절 특사는 섣부르고 이르다는 목소리가 나오는 것"이라고 했다.


또 박지원 더불어민주당 의원이 언급한 민주당과 조국혁신당의 합당 가능성에 대해서는 "조 전 대표가 가장 강력한 차기 대권 주자가 될 것으로 보는 사람들이 있는데 굳이 합당해서 정청래 밑으로 들어가겠는가"라고 분석했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
