美부통령 "유럽이 우크라 안전보장 더 큰 부담 져야"

JD 밴스 미국 부통령이 우크라이나 안전보장에서 미국보다 유럽이 더 큰 부담을 져야 한다고 20일(현지시간) 주장했다.

밴스 부통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 우크라이나 안전 보장 관련 "우리가 그 부담을 져야 한다고 생각하지 않는다. (도널드 트럼프 미국) 대통령은 유럽이 여기서 주도적인 역할을 하길 기대하고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "우리는 전쟁과 살육을 끝내는 데 필요하다면 도움이 돼야 한다"면서도 "어떤 일이 일어나고, 어떤 형태가 되건 간에 유럽이 부담의 '가장 큰 몫'(lion's share)을 감당해야 할 것이다. 이는 그들의 대륙이고 그들의 안보"라고 강조했다.

또 "미국은 (우크라이나 안전보장 제공 관련) 대화에 열려 있지만 우선 전쟁을 중단시키는 데 무엇이 필수적인지를 파악할 때까지 약속을 하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

전날 트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서 우크라이나에 미군을 파견할 가능성을 일축하며 공중 지원을 논의해볼 수 있다고 밝혔다.

밴스 부통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대해선 그와 여러 차례 전화로 소통한 적이 있다며 "매우 신중하고(deliberate), 매우 조심스럽다(careful)"고 평가했다. 이어 "나는 근본적으로 그(푸틴 대통령)가 자신이 생각하는 러시아의 이익을 추구하는 사람이라고 생각한다"고 전했다.





