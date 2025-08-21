"맨홀 질식사고 막는다"… 서울시, '가스농도측정기' 착용 의무화

9월부터 시 산하 38개 사업소 등 적용

밀폐공간 작업 매뉴얼 개편… 예방 강화

구조장비 상시 비치 등 구조 환경 조성

앞으로 서울시 산하에서 진행하는 모든 밀폐공간 작업에서는 '가스농도측정기'를 반드시 착용해야 한다. 산업재해 중 치명률이 가장 높은 '질식재해 제로화'를 위한 조치다.

21일 서울시는 오는 9월부터 시 산하 모든 사업장 내 밀폐공간 작업 시 가스농도측정기와 보디캠(몸에 부착하는 카메라) 착용을 의무화한다고 밝혔다.

맨홀 점검 현장 모습. 아시아경제 AD 원본보기 아이콘

고용노동부에 따르면 최근 10년간 밀폐공간 재해자는 총 298명으로, 이 가운데 126명이 사망해 치명률은 42.3%에 달했다. 맨홀 작업 중 질식 치명률은 54.5%로 재해자 66명 중 36명이 목숨을 잃을 정도로 심각하다.

이에 서울시는 사업장 중 밀폐공간 작업이 있는 38개 사업소 전체에 이번 조치를 우선 적용하고 이후 25개 전체 자치구 소관 사업장으로 확대할 예정이다. 시 사업장 중 밀폐공간 작업장은 아리수본부, 물재생센터, 공원여가센터, 도로사업소, 시본청 등 38개 사업소, 98개 사업장 내 2399개가 있다.

근로자 안전모 등에 부착하는 보디캠은 ▲가스농도 측정 ▲환기장치 가동 ▲안전 보호구 착용 ▲감리기관 작업허가 승인 등 작업 전 필수 절차를 영상으로 기록해 안전 허가 없는 밀폐공간 출입을 원천 차단하는 역할을 한다. 가스농도측정기는 산소와 유해가스 농도를 실시간으로 확인 가능하며 위험 농도 감지 시 자동으로 경보음이 울려 작업자가 즉시 작업을 중단하고 신속하게 대피하도록 돕는다.

서울시는 사고 발생 시 신속한 구조가 가능하도록 현장에 공기호흡기, 송기마스크, 삼각대 등 긴급 구조장비도 상시 비치하도록 했다. 사업장 특성을 반영한 밀폐공간 작업 수칙과 허가 절차를 세부적으로 정비하고 수행 주체의 역할을 명확하게 규정한 매뉴얼을 개편·시행해 질식사고 예방을 위한 안전관리 체계를 더욱 강화할 계획이다.

한병용 서울시 재난안전실장은 "밀폐공간 질식사고는 작업환경을 미리 확인하고 기본 안전 수칙을 준수해 피해를 줄이고 예방할 수 있다"며 "서울시는 이번 조치와 함께 체계적인 예방 대책을 추진해 안전하고 재해 없는 작업 현장을 조성하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>