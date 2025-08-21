본문 바로가기
[이미지 다이어리] '열공모드' 방학을 잊은 학생들

강진형기자

입력2025.08.21 11:59

[이미지 다이어리] '열공모드' 방학을 잊은 학생들
유난히 더운 한여름, 방학 중에도 학교 도서관을 찾은 학생들이 공부에 열중하고 있다. 이제 방학은 휴식이 아니라 온전한 개인으로 돌아가 각자의 방식으로 미래를 준비하는 시간이다. (한국외국어대학교)





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

