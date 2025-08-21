유난히 더운 한여름, 방학 중에도 학교 도서관을 찾은 학생들이 공부에 열중하고 있다. 이제 방학은 휴식이 아니라 온전한 개인으로 돌아가 각자의 방식으로 미래를 준비하는 시간이다. (한국외국어대학교)
[이미지 다이어리] '열공모드' 방학을 잊은 학생들
2025년 08월 21일(목)
