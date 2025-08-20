특검, 김건희 구속기간 오는 31일까지 연장…21일 구속 후 3차 소환

김건희, 21일 대면진료 후 특검 출석 예정

31일까지 조사 후 기소

김건희 여사의 구속기간이 오는 31일까지 연장됐다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.08.12 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

20일 김 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 언론 공지를 통해 "김건희씨에 대한 구속기간이 어제(19일) 법원에 의해 8월 31일까지로 연장 결정됐다"고 밝혔다.

앞서 김 여사는 자본시장과금융투자업에관한법률위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의로 지난 12일 구속됐다.형사소송법상 피의자 구속 기한은 원칙적으로 10일이지만, 한 차례 연장이 가능해 최장 20일까지 가능하다.

특검팀은 당초 이날 오전 10시에 김 여사를 소환할 계획이었으나 김 여사는 전날 오후 서울남부구치소에 건강이 매우 좋지 않아 출석이 어렵다는 내용의 자필 사유서를 제출했다. 이에 특검팀은 사정을 고려해 하루 미룬 21일 오후 2시로 재통보했다.

김 여사 측 변호인은 "김 여사가 영장실질심사 이후로 식사를 못 하고 있어 건강이 좋지 않다"며 "21일 오전 구치소에서 대면진료 후 오후 조사에 참여하겠다"고 밝혔다. 지난 6일 처음으로 특검팀에 소환된 김 여사는 지금까지 세 차례 조사에는 모두 응해왔다.

지난 12일 김 여사를 구속한 특검팀은 14일과 18일 조사에서 명태균 공천개입 의혹과 도이치모터스 주가조작 의혹에 대해 캐물었으나 대부분 진술거부권을 행사했다. 구속 전 이뤄진 조사에서 김 여사 측은 적극적으로 혐의를 부인했으나 서울남부구치소에 수감된 이후에는 일관적으로 수사에 협조하지 않는 상황이다.

특검팀은 지난 18일 오전까지 공천개입 의혹 조사를 마치고 오후부터 도이치모터스 주가조작 의혹에 대한 조사에 나섰다. 오는 21일 조사에서는 해당 의혹에 대한 신문과 함께 건진법사·통일교 청탁 의혹에 대해서도 조사할 전망이다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



