산림청, 안동 산사태 예방 사업장 '안전관리' 특별점검

대전=정일웅기자

입력2025.08.19 14:18

산림청은 19일 경북 안동시 산불피해지에서 진행 중인 산사태예방 사업의 안전 특별점검을 실시했다고 밝혔다.


산림청, 안동 산사태 예방 사업장 '안전관리' 특별점검
이날 점검은 한국안전기술협회와 함께 사업장 내 안전보건 관리 실태, 굴착기 등 장비사용 안전조치 여부, 근로자 휴식시설 및 보호구 착용 여부 등을 살펴보는 것으로 진행됐다.

점검 대상 사업장은 지난 3월 대형 산불 피해가 발생했던 지역으로 집중호우가 발생했을 때 산사태 등 2차 피해가 우려되는 지점이다.


이곳에서는 현재 돌과 콘크리트 등을 이용해 벽을 쌓는 작업(옹벽 쌓기)과 계곡 바닥 경사를 완만하게 해 물이 안전하게 흐을 수 있도록 하는 구조물 설치(골막이 설치) 등 공사가 진행되고 있다.


산림청은 이날 점검을 시작으로 전국 산림사업장의 안전점검을 강화해 산림분야 근로자의 생명과 안전을 지키는 데 만전을 기할 방침이다.

김인호 산림청장은 "안전은 '타협할 수 없는' 최우선의 가치"라며 "모든 산림사업 현장에서 안전수칙을 철저히 준수하도록 유도하고, 현장의 의견을 적극 반영해 근로자가 안심하고 일할 수 있는 안전한 작업환경을 조성하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
