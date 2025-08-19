본문 바로가기
양주시, 나리농원 개장 맞춰 '나리쿠폰 지급'…골목상권 매출 증대 기대

이종구기자

입력2025.08.19 13:31

시계아이콘00분 29초 소요
경기 양주시가 나리농원 개장 시기에 맞춰 지역 소비를 촉진하고 골목상권 회복을 뒷받침하기 위한 '나리쿠폰 지급사업'을 가동한다.

'나리쿠폰 지급사업'. 양주시 제공

'나리쿠폰 지급사업'. 양주시 제공

시는 9월 12일부터 10월 26일까지 45일간 나리농원을 찾는 입장객에게 입장료의 80~100%를 환급하는 '나리쿠폰'을 발급한다. 해당 쿠폰은 나리농원 내 운영 부스와 지역 내 지정 업소에서 지역화폐처럼 사용할 수 있도록 설계됐다.


이번 사업에는 공개 모집을 통해 양주2동(고읍·만송·광사·삼숭동) 일대 요식업·편의점 등 200여 개 업소가 참여를 확정했다. 시는 나리쿠폰 지급으로 축제 기간 수만 명에 달하는 방문객의 소비가 지역 상권으로 유입돼 매출 증대 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

정미순 지역경제과장은 "나리쿠폰은 나리농원 개장과 천만송이 천일홍 축제 등 지역 대표 행사와 연계한 소비 진작책"이라며 "지역 상권 활력을 높이고 경기 회복에 실질적 도움이 될 것"이라고 강조했다.


나리쿠폰은 오는 9월 12일부터 11월 9일까지 사용 가능하며, 사용 기간 이후에는 활용이 제한된다. 추가 참여 업소 모집 및 문의는 양주시청 일자리경제과에서 가능하다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
