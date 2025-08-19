해시드, '블록체인 리더스 서밋 도쿄 2025' 스폰서·연사 라인업 공개

김서준 해시드 대표 "BLS 도쿄 2025, 블록체인 신뢰·협력의 새 질서 설계"

글로벌 블록체인 벤처캐피털(VC) 해시드가 일본의 대표 벤처캐피털 비대쉬벤처스와 공동 주최하는 '블록체인 리더스 서밋 도쿄 2025(BLS 도쿄 2025)'의 공식 스폰서 및 주요 연사 라인업을 19일 공개했다.

해시드 김서준 대표는 'BLS 도쿄 2025'가 글로벌 웹3 생태계 연결 비전을 제시하는 '연결과 창조의 장'이 될 것이라고 강조했다.

오는 27일 열리는 이번 서밋엔 아랍에미리트(UAE) 국부펀드 무바달라(Mubadala)가 운영하는 아부다비 기반 글로벌 테크 인큐베이터 허브71(Hub71)이 타이틀 스폰서로 참여한다. 'BLS 도쿄 2025'는 일본의 웹3 혁신가들과 급성장 중인 UAE 기술 생태계를 연결하는 실질적 교두보 역할을 할 것으로 기대된다.

여기에 앱토스(Aptos), 아발란체(Avalanche), 솔라나(Solana), 수이(Sui) 등 글로벌 대표 레이어1 프로젝트와 일본의 대표적인 증권사 SMBC 닛코증권, 일본 기반 웹3 비즈니스 컨설팅 기업 디파이만스(DeFimans)가 플래티넘 스폰서로 합류한다.

또한 솔레이어(Solayer), 웨이브엑스(WaveX), 월드(World), 백팩익스체인지(Backpack Exchange), 블록데몬(Blockdaemon), 휴머니티 프로토콜(Humanity Protocol), 인트맥스(INTMAX), 이오스트(IOST), 레이어제로(LayerZero), 미나라(Minara), 네더마인드(Nethermind), 프레스토(Presto), 스택스(Stacks), 더 샌드박스(The Sandbox), 유니스왑(Uniswap) 등 글로벌 유망 웹3 프로젝트와 일본 내 주요 웹3 기업인 낫어호텔다오(NOT A HOTEL DAO), 유어라이츠(YOUR RIGHTS), 비트플라이어(bitFlyer), 재팬오픈체인(Japan Open Chain)이 스폰서로 참여한다. BLS 도쿄 2025는 이들의 참여를 통해 일본과 글로벌 웹3 생태계를 입체적으로 연결하는 종합 플랫폼 역할을 확대할 예정이다.

주요 연사 명단엔 마사오 시마자키(Masao Shimazaki) 일본 금융청(JFSA) 전략개발·관리국 부국장, 캐롤라인 D. 팜(Caroline D Pham) 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 위원장 대행, 겐키 오다(Genki Oda) 일본가상자산거래업협회(JVCEA) 회장, 피터 아부 하켐(Peter Abou Hachem) 허브71(Hub71) 그로스 및 전략 총괄, 알라 샤바나(Ala Shaabana) 비트텐서(Bittensor) 공동창업자, 얏 시우(Yat Siu) 애니모카 브랜즈(Animoca Brands) 공동창업자 겸 회장, MAPPA 스튜디오 이사회 멤버를 지낸 마코토 키무라(Makoto Kimura) 유어라이츠(YOUR RIGHTS) 대표, 데이비드 앨런 카츠(David Allan Katz) 써클(Circle) 아시아·태평양 전략/정책 부문 부사장, 켄 카시와기(Ken Kashiwagi) 미스틴 랩스(Mysten Labs) 일본 파트너십 및 전략 담당 리드 등이 이름을 올렸다.

김서준 해시드 대표는 "BLS 도쿄 2025는 기술과 자본의 교류를 넘어 신뢰와 협력의 새로운 질서를 설계하는 무대"라며 "UAE와 일본이라는 두 혁신 거점이 서로의 비전과 경험을 잇는 순간, 블록체인 생태계는 단순한 산업을 넘어 인류의 미래 구조를 재정의할 힘을 갖게 될 것"이라고 말했다.

류이치 니시다 비대쉬벤처스 이사는 "올해 블록체인 리더스 서밋은 그 어느 때보다 큰 규모와 다양성을 갖췄다"며 "전 세계 웹3 프로젝트, 규제 기관, 기업 리더들을 한자리에 모아 웹3 생태계 발전과 글로벌 무대의 비즈니스 기회를 창출하게 돼 기쁘다"고 전했다.





