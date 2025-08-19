"광주신세계에서 합리적인 가격 상품들 만나세요"

금값 상승에 저렴한 10K 제품 인기

외식 대신할 밀키트·조각과일 등 주목

광주신세계 본관 3층 로이드 매장에서 직원이 합리적인 가격으로 인기가 높은 10K 커플링 반지를 소개하고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

고물가 상황이 이어지면서 합리적인 금액으로 구입 가능한 상품에 대한 관심이 높아지고 있다. 금 함량을 낮춰 부담을 줄인 10K 주얼리 제품 등 고물가 시대 고객들의 부담을 덜어줄 상품들을 ㈜광주신세계가 소개한다.

금을 이용한 주얼리 제품은 금 함량에 따라 순금을 의미하는 24K를 비롯해 18K, 14K 제품이 일반적이다. 최근에는 금값이 상승하면서 금 함량을 줄인 10K 목걸이와 반지, 귀걸이 등이 주목받고 있다.

광주신세계 본관 3층에서 만날 수 있는 '로이드'는 금 함량을 줄인 10K, 5K 제품들을 선보이며 대학생이나 사회초년생 고객들로부터 호응을 얻고 있다. 실제 올해 상반기 로이드의 라이트 골드 제품군(5K·9K·10K)과 실버 제품군 매출은 지난해 상반기보다 20% 넘게 증가했다.

광주신세계 로이드에서 고객들이 많이 찾는 10K 커플링의 경우 판매 가격이 39만8,000원이다. 디자인과 품질이 유사한 14K 제품 가격이 75만원대임을 감안하면 절반 가격에 구매할 수 있는 것이다. 이러한 합리적인 가격 덕분에 광주신세계 로이드에서 10K 커플링은 출시된 지 불과 한달만에 인기상품으로 자리 잡았다. 다이아몬드가 포함된 로이드 10K 목걸이 역시 판매 가격이 19만원에 불과해 선물용으로 큰 인기를 얻고 있다.

또 외식물가에 부담을 느껴 집밥을 찾는 소비자들을 위한 상품들도 인기다. 광주신세계 본관 지하 1층 식품관에서는 곰탕 3종 세트를 1만8,700에 판매한다. 한우 설렁탕(450g)과 한우 나주식 곰탕(450g), 순살 갈비탕(450g)을 담았다.

제대로 끓여낸 한우 사골육수에 한우를 큼직하게 썰어 담은 한우 설렁탕을 넉넉하게 담아 한 팩이면 두 명이 한 끼를 든든하게 해결할 수 있게 했다. 전자레인지에 약 4분, 끓는 물에 6분만 조리하면 돼 누구나 손쉽게 설렁탕을 즐길 수 있다.

폭염에 가격이 치솟은 수박 등 과일들도 소분해서 판매해 가격 부담은 줄이고 간편함을 더했다. 4만800원에 판매 중인 하우스 수박은 4분의 1 크기의 조각 수박으로 1만2,800원에 간편하게 즐길 수 있다. 1인 가구 등 더 작은 용량을 찾는 고객을 위해서는 조각 수박 1팩을 5,980원에 선보인다.

심한성 광주신세계 잡화팀장은 "고물가 시대에 고객들의 부담을 덜어드리기 위해 10K 주얼리 등 합리적인 가격대의 상품을 추천해드린다"며 "광주신세계는 고객 수요에 맞는 다양한 품목을 지속해서 발굴해서 소개해드리겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



