가평군 “주민 편의 최대 반영…버스노선 전면 개편 추진"

이종구기자

입력2025.08.19 11:37

실제 이용자 의견 수렴 불편 해소
2027년 본격 시행

경기 가평군(군수 서태원)이 대중교통 이용 주민들의 실질적인 불편을 해소하고 이용률을 높이기 위해 버스노선 체계 개편에 본격 착수했다.

가평군이 지난 18일 버스노선체계 개편을 위한 착수보고회를 열고 있다. 가평군 제공

가평군이 지난 18일 버스노선체계 개편을 위한 착수보고회를 열고 있다. 가평군 제공

19일 가평군에 따르면 군은 지난 7월 25일부터 버스노선체계 개편을 위한 용역을 시작했으며, 8월 18일에는 착수보고회를 열고 본격적인 추진에 들어갔다. 이 자리에는 김미성 부군수를 비롯해 가평군의회, 6개 읍면장, 가평교통㈜ 대표 등이 참석해 주민 중심의 교통 환경 개선을 위한 방향을 함께 모색했다.


이번 용역은 2026년 3월까지 8개월간 진행되며 하반기 시범운행 후 2027년부터 전면 개편 노선을 본격 시행할 예정이다. 용역 내용은 △가평 전 지역 시내버스 노선 재정비 △수요응답형 교통(DRT) 도입 검토 △운수업체 경영 효율성 분석 등을 포괄적으로 다룰 예정이다. 특히 군은 대중교통의 실제 이용자인 주민들의 의견을 수렴하는 과정을 중점적으로 반영할 방침이다.

김미성 부군수는 "향후 주민설명회에서 군민들이 직접 체감하는 불편사항과 개선 의견을 최대한 반영해 달라"고 주문하며 "이번 용역이 빠르게 마무리돼 군민의 교통 불편이 실질적으로 해소되길 기대한다"고 밝혔다.


군 관계자는 "최종 개편안은 주민 의견을 충분히 수렴하고 2026년 하반기 시범 운영 후 2027년부터 본격적으로 시행할 계획이다"며 "이번 개편은 단순한 노선 조정에 그치지 않고, 실수요자 중심의 맞춤형 교통서비스 구축에 초점을 맞춘다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.




가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

