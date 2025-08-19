본문 바로가기
IT·통합

배민과 손잡은 음악앱 '플로'…"10대라면 30회 무료 감상해보세요"

김보경기자

입력2025.08.19 10:49

10대 고객 위한 제휴 이벤트 실시
다음 달 30일까지 쿠폰 코드 제공

드림어스컴퍼니의 음악 플랫폼 플로(FLO)가 배달의민족과 손잡고 10대 고객을 위한 제휴 이벤트를 진행한다.

배민과 손잡은 음악앱 '플로'…"10대라면 30회 무료 감상해보세요"
플로는 배달의민족의 '방과후배민' 프로모션을 통해 만 13세~18세(출생연도 기준 2007년~2012년생) 이용자들에게 플로의 모든 곡을 무료로 30회 감상할 수 있는 '10대 전용 쿠폰'을 제공한다고 19일 밝혔다. '방과후배민'은 배달의민족이 10대 고객을 위해 럭키 드로우 등 다양한 콘텐츠와 리워드를 제공하는 프로모션이다.


오늘(19일)부터 다음 달 30일까지 'FLO 30회 듣기' 쿠폰 코드를 받을 수 있다. 배달의민족 앱 내 검색창에 '방과후배민'을 입력해 프로모션 페이지에 접속한 후 FLO 30회 무료 듣기 쿠폰 '코드 받기' 버튼을 눌러 쿠폰 코드를 복사하면 된다. 복사한 쿠폰 코드는 플로 앱 이용권 내 쿠폰함 메뉴에 등록해 사용 가능하다.

김수정 플로 마케팅팀 리더는 "앞으로도 유통, 금융, 테크 등 다양한 분야의 기업과 B2B 파트너십을 강화하고, 더 많은 이용자가 플로의 차별화된 서비스를 경험할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.


한편 플로는 국내 음악 플랫폼 가운데 가장 많은 1억 곡 이상의 음원 라이브러리와 AI 기반의 음악 추천 서비스 '빠른 선곡' 기능 등을 기반으로 삼성금융 통합 플랫폼 '모니모', 하나카드 앱 '하나Pay(하나페이)' 등 금융권과의 서비스 제휴를 확장하고 있다.


차량용 인포테인먼트(IVI) 시스템이나 에이닷 등 AI 서비스와의 연동을 확대하는 등 경계 없는 B2B 비즈니스 협업을 통해 국내외 파트너사와 시너지를 적극적으로 만들어내고 있다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
