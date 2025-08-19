배경훈 장관 "AI로 자연재난 대응 체계 혁신"

"기후변화로 커지는 재난 피해, AI가 예측·대응의 열쇠"

침수 예측·AI CCTV 실증…민관 협력 사례 공유

과학기술정보통신부가 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 자연재난 대응 방안 모색에 나섰다. 기후변화로 폭우·폭염 등 극한 기상 현상이 일상화·대형화되는 가운데 기존 대응 체계의 한계를 극복하기 위한 대책으로 AI의 잠재력에 주목한 것이다.

배경훈 과기정통부 장관은 19일 오전 서울 강남구 도시관제센터를 방문해 지능형 CCTV 등을 활용한 도시 재난 대응 현황을 점검한 뒤, 행정안전부·환경부 등 관계부처와 기업·연구기관 관계자들이 참석한 간담회를 열었다. 간담회에서는 재난 데이터 수집부터 현장 적용까지 AI 활용을 어떻게 확대할지 폭넓게 논의됐다.

한국지능정보사회진흥원은 이날 디지털트윈 기반 도시침수 대응 시스템, 댐 유역 방류 대비 침수 예측 플랫폼, 내비게이션 기반 홍수기 도로 위험 알림 서비스 등 민관 협력 성과를 소개했다. 쿠도커뮤니케이션은 과기정통부 규제샌드박스 특례로 진행 중인 AI CCTV 실증 사례를 발표하며, 산사태·침수 상황 대응을 위해 고품질 원본 데이터 확보의 중요성을 강조했다.

토론에 나선 전문가들은 지자체가 보유한 재난 데이터와 국토 정보를 기반으로 한 AI 연구·개발 필요성을 제기했다. 또한 현장 실무 인력이 부담 없이 시스템을 활용할 수 있도록 제도적 지원이 병행돼야 한다는 의견도 제시됐다.

배 장관은 "기후변화로 자연재난 예측이 갈수록 어려워지고 피해 규모가 커지는 상황에서 AI는 기존 대응 체계의 한계를 극복할 열쇠가 될 수 있다"며 "AI가 극한 자연재난으로부터 국민을 지키는 역할을 할 수 있도록 기반을 마련하겠다"고 밝혔다





