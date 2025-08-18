본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

테슬라, 영국 리스 요금 절반으로 '뚝'

김민영기자

입력2025.08.18 16:05

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

판매 부진 영향
차량 보관 공간 부족 대응 조치

영국의 운전자들이 테슬라 리스 차량을 1년 전 금액의 절반 수준 가격에 이용할 수 있게 된다.


테슬라, 영국 리스 요금 절반으로 '뚝'
AD
원본보기 아이콘

로이터통신은 18일(현지시간) 더타임스를 인용해, 테슬라가 리스 업체들에 최대 40%의 할인을 제공하고 있으며 이로 인해 소비자들이 월 리스료를 크게 낮춘 금액으로 전기차를 이용할 수 있게 됐다고 전했다.

이 같은 조치는 판매 부진과 차량 보관 공간 부족에 대응하기 위한 방편으로 풀이된다. 테슬라는 로이터의 논평 요청에는 답하지 않았다.


영국자동차공업협회(SMMT)에 따르면 테슬라의 7월 영국 판매량은 전년 대비 약 60% 급감한 987대에 그쳤다. 같은 달 영국 전체 신규 자동차 등록 건수는 전년 동기 대비 5% 감소했다.


SMMT는 올해 영국 신규 등록 차량 가운데 전기차(BEV)가 차지하는 비중이 23.8%에 이를 것으로 내다봤다. 이는 이전 전망치(23.5%)보다 소폭 상향 조정된 수치다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

"김건희도 계엄 공동책임, 위자료 내라" 1만2000명 尹부부에 손배소

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

특검 "김건희, 대부분 진술거부권…간혹 '모른다, 기억 안 난다' 답변"

새로운 이슈 보기