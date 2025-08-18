테슬라, 영국 리스 요금 절반으로 '뚝'

판매 부진 영향

차량 보관 공간 부족 대응 조치

영국의 운전자들이 테슬라 리스 차량을 1년 전 금액의 절반 수준 가격에 이용할 수 있게 된다.

로이터통신은 18일(현지시간) 더타임스를 인용해, 테슬라가 리스 업체들에 최대 40%의 할인을 제공하고 있으며 이로 인해 소비자들이 월 리스료를 크게 낮춘 금액으로 전기차를 이용할 수 있게 됐다고 전했다.

이 같은 조치는 판매 부진과 차량 보관 공간 부족에 대응하기 위한 방편으로 풀이된다. 테슬라는 로이터의 논평 요청에는 답하지 않았다.

영국자동차공업협회(SMMT)에 따르면 테슬라의 7월 영국 판매량은 전년 대비 약 60% 급감한 987대에 그쳤다. 같은 달 영국 전체 신규 자동차 등록 건수는 전년 동기 대비 5% 감소했다.

SMMT는 올해 영국 신규 등록 차량 가운데 전기차(BEV)가 차지하는 비중이 23.8%에 이를 것으로 내다봤다. 이는 이전 전망치(23.5%)보다 소폭 상향 조정된 수치다.





