김영록 지사 "'행동하는 양심'…김대중 정신 이어받겠다"

김대중 전 대통령 서거 16주년 맞아 추모 메시지

"고난과 역경 속에서도 민주주의 등불 됐다"강조

김영록 전라남도지사가 18일 오전 목포 김대중노벨평화상기념관에서 열린 '김대중 대통령 서거 16주기 추모식'에 참석해 헌화·묵념을 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사가 "김대중 정신을 이어받아 위기에 빠진 민주주의를 다시금 실현하겠다"고 밝혔다.

김 지사는 김대중 전 대통령 서거 16주년인 18일 자신의 페이스북을 통해 "전남이 낳은 세계적 정치 지도자인 김대중 대통령이 우리 곁을 떠나신 지 16주년이 되는 날이다. 존경하고 그립다"며 추모의 메시지를 전했다.

김 지사는 "(김대중)대통령님께서는 항상 이슈를 몰고 다니셨고, 정의와 민주주의, 평화와 인권을 위해 일생을 바치셨다"며 "어떤 시련에도 신념을 굽히지 않은 인동초의 삶을 사셨다"고 강조했다.

그러면서 "역사의 진보를 믿으셨기에 고난과 역경 속에서도 여유와 유머를 잃지 않으셨다"며 "대통령의 숭고한 삶과 정신은 위기의 순간마다 우리가 가야 할 길을 비추는 등불이 됐다"고 썼다.

이어 "지난겨울에는 온 국민이 '행동하는 양심'이 돼 불법 비상계엄을 막아내고 헌정질서를 지키는 원동력이 됐다"며 "올해 6월 4기 민주 정부, 이재명 정부가 출범했다. 국민이 주인이 되는 진짜 국민주권 시대, 남북 평화협력 복원을 위한 여정이 다시 시작됐다"고 밝혔다.

김 지사는 "전남도는 대통령의 숭고한 정신을 이어받아 정의와 인권, 민주주의와 통일의 꿈이 만개하는 나라를 만드는 데 앞장서겠다"고 덧붙였다.

한편 전남도는 이날 목포 김대중노벨평화상기념관에서 추모식을 개최했다.

추모식엔 김영록 전남도지사를 비롯해 김대중 전남도교육감, 조석훈 목포시장 권한대행, 이광일 전남도의회 부의장과 도의원, 조성오 목포시의회 의장 등 150여명이 참석했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



