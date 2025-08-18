본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

컴투스, 신작 '도원암귀 크림슨 인페르노' 스팀 페이지 오픈

노경조기자

입력2025.08.18 09:53

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

모바일·PC 플랫폼 지원 예정

컴투스는 신작 '도원암귀 크림슨 인페르노'의 공식 PC 스팀 페이지를 오픈했다고 18일 밝혔다.


'도원암귀 크림슨 인페르노'. 컴투스 제공

'도원암귀 크림슨 인페르노'. 컴투스 제공

AD
원본보기 아이콘


이 페이지에서는 게임 소개와 이미지 등 신작 관련 정보를 확인할 수 있고, 정식 출시에 앞서 위시리스트 등록(찜하기)도 가능하다. 지원 언어는 한국어, 영어, 일본어 등이다.

'도원암귀 크림슨 인페르노'는 컴투스가 TV 애니메이션 '도원암귀'를 기반으로 개발 중인 턴제 역할수행게임(RPG)이다. 애니메이션의 설정과 세계관을 바탕으로 하며, 몰입감 높은 3D 그래픽과 연출이 특징이다.


컴투스는 다음 달 '도쿄게임쇼 2025'에서 '도원암귀 크림슨 인페르노'의 독립 부스를 운영하며 글로벌 유저와의 소통을 본격적으로 전개할 예정이다.


컴투스 관계자는 "모바일과 PC 플랫폼에서 모두 즐길 수 있도록 준비 중"이라며 "언제 어디서나 기기 제약 없이 매끄럽게 플레이할 수 있는 최적화된 크로스플랫폼 환경을 제공할 계획"이라고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기