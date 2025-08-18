SK AX, HD한국조선해양과 MOU…'에이전틱 AI' 기반 AX 협력

제조분야 AX 혁신 위한 공동과제 발굴·실행 협력

에이전틱 AI 기반 생산성·안전·품질 향상

SK AX는 HD한국조선해양과 '제조 분야 AX 혁신을 위한 공동 과제 발굴 및 실행 협약(MOU)'을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약은 제조 현장에서 바로 적용할 수 있는 인공지능(AI) 기술과 솔루션을 함께 기획·실증하고 조선·해양 분야 특화 모델로 발전시켜 사업화하는 것이 목표다.

이날 경기도 성남 HD현대 글로벌R&D센터에서 열린 체결식에는 김성준 HD한국조선해양 대표와 윤풍영 SK AX 사장을 비롯한 양사 임직원들이 참석했다.

HD현대의 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 선박 설계와 건조 기술에서 수준급 경쟁력을 갖춘 것으로 평가받는다.

이번 협약에 따라 HD한국조선해양은 조선·해양 산업 특성에 맞는 과제를 정의하고 실증할 수 있는 환경을 제공한다. SK AX는 제조 AI 분야의 경험을 바탕으로 AI 모델을 공동 설계·개발하고 현장 상황에 맞게 최적화한다. 양 사는 전담 테스크포스(TF)를 구성해 과제 발굴부터 실증, 기술 고도화, 사업화 등 모든 과정을 함께 수행한다.

이번 협약 핵심은 에이전틱 AI 기반 AI 기술 협력 체계 구현이다. 협약을 통해 에이전틱 AI를 기반으로 선박 설계, 생산, 인도까지 전 과정에 AI를 적용해 생산성을 높이고 숙련공 의존도를 낮추며 안전성을 강화하는 게 목표다.

이를 위해 ▲산업 분석을 통한 지식 추출 및 관리 기술을 집약한 '설계·생산 명장 에이전트(Agent)' ▲SK 그룹 사례를 기반으로 하는 '등대공장 프로젝트' ▲퍼블릭 클라우드 확대를 비롯해 양사 간 협력 모델 구축 등을 추진한다.

양사는 이번 협약을 통한 에이전틱 AI 기반 AX 성과들이 조선업 전반에 걸쳐 생산성·품질·안전 지표를 동시에 끌어올릴 것으로 기대하고 있다.

김성준 HD한국조선해양 대표는 "이번 협력을 통해 설계와 생산 전 과정을 AI로 혁신하고 조선·해양 글로벌 시장에서도 기술과 품질을 모두 선도하는 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

윤풍영 SK AX 사장은 "HD한국조선해양이 보유한 산업 전문성과 SK AX가 갖춘 제조 AI 기술력을 결합하면 세계 조선 산업 구조 자체를 바꾸는 변화가 가능하다"며 "에이전틱 AI를 통해 조선·해양 분야를 중심으로 제조 AX 글로벌 표준을 만들어 가겠다"고 말했다.





