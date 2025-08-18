본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

여행·레저

관광공사, 관광기업 인재 채용 전략 컨퍼런스 개최

박병희기자

입력2025.08.18 08:32

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 3·5일 인크루트 본사에서

한국관광공사는 오는 9월3일과 5일 이틀간 서울 중구 인크루트 본사에서 '관광 HR 컨퍼런스'를 개최한다고 18일 밝혔다.


이번 컨퍼런스는 인재 채용을 위한 전담 부서나 담당자가 없는 영세한 관광기업 등을 지원하기 위해 올해 처음으로 마련됐다. 관광기업의 인력난은 고질적인 문제 중 하나다. 2023년 관광산업조사보고서에 따르면, 여행사의 96.8%는 종사자 10인 미만의 소규모 여행사인 것으로 확인됐다. 또한 2025 관광기업 일자리 수요조사에서는 2024년 채용 예정 인원을 모두 충원했다고 응답한 기업이 19.6%에 불과했다. 관광공사는 관광기업의 채용과 고용 유지에 도움을 주고자 이번 컨퍼런스를 마련했다고 밝혔다.

관광공사, 관광기업 인재 채용 전략 컨퍼런스 개최
AD
원본보기 아이콘

3일 'HR 스타터' 세션은 최근 채용 트렌드와 구직자의 특성, 채용 절차, 면접 등 실제 채용 과정에서 필요한 내용으로 구성된다. 5일 'HR 마스터' 세션은 적합한 인재 발굴이나 직원의 잦은 이직 등의 애로를 겪는 기업을 대상으로 한 교육 프로그램이 마련된다.

이번 관광 HR 컨퍼런스는 관광 분야 기업 종사자라면 누구나 참석할 수 있으며 오는 29일까지 한국관광 산업포털 '투어라즈' 내 서비스 메뉴에서 신청하면 된다.


관광공사 관광인재양성팀 윤승환 팀장은 "업계의 구인난 해결을 위해 구인·구직 매칭 기회를 제공하는 것도 중요하지만 관광기업 입장에서 적합한 인재를 선발, 유지하는 방법을 체득하는 것도 필수 요소"라며 "관광공사는 관광기업의 인재 채용 역량을 강화하고 업계 전반의 인력 수급 활성화를 위해 다양한 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.


관광공사는 9월30일부터 10월1일까지 2025 관광 일자리페스타도 개최한다. 여행사, 호텔, 항공사, MICE 관련 기업, 관광벤처 등 관광 분야 130개 사가 참여해 인재를 채용할 예정이다. 관광산업에 관심 있는 청년, 신중년, 경력보유(단절)여성 등 누구나 참여할 수 있다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

송전탑 올랐다가 감전사, 산불에 정전까지…'인생샷' 남기려던 대만 남성

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기