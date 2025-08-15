본문 바로가기
일반

전국 88% 지역에 폭염특보...당분간 무더위 이어질듯

서믿음기자

입력2025.08.15 15:15

잠시 꺾였던 무더위 기세가 다시 살아났다. 서울 등 중부지방에 다시 폭염특보가 내려진 가운데 당분간 무더위가 이어질 것으로 보인다.

광복절인 15일 오전 11시 기준, 서울과 대전 등 중부지방 대부분에 폭염주의보가 발령됐다. 서울은 지난 6일 오전 4시 폭염주의보가 해제된 후 9만에 재발령됐다. 이날 낮 최고기온은 30∼35도일 것으로 예상된다. 한낮 체감온도는 대부분 지역에서 31도를 웃돌겠다. 한낮 지표면 부근 공기가 뜨겁게 달궈지면서 대기가 불안정해져 곳곳에 소나기가 쏟아질 전망이다.


폭염주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상되면 내려진다. 폭염특보는 체감온도 기준이 '35도 이상'이다.

제주와 남부지방에 더해 중부지방에도 폭염특보가 내려지면서 전국 육상 기상특보 구역 183곳 중 88%(161곳)에 폭염특보가 발효됐다. 폭염경보가 발령된 곳은 전남과 영남, 제주 해안을 중심으로 54곳이다.


충청 이남은 최고 체감온도가 33도 안팎에 이르겠고, 특히 남부지방과 제주에는 35도 안팎까지 치솟는 곳이 있겠다.


토요일인 16일 아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 20∼35도일 것으로 예상된다. 17일은 최저기온과 최고기온은 각각 21∼26도와 29∼35도로 전망된다.

기상청은 이날 오전 중기전망에서 다음 주 내내 기온이 평년기온(최저 20∼24도·최고 28∼32도)보다 조금 높은 수준을 유지할 것으로 내다봤다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr















 

