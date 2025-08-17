"프리미엄부터 가성비까지"…롯데마트, 주류 추석 선물세트 사전예약

양극화된 주류 소비 트렌드 맞춰

롯데마트가 올 추석 실속형 소비자와 플렉스족을 모두 만족시킬 주류 선물세트를 선보인다고 17일 밝혔다. 사전예약은 오는 9월 26일까지 진행한다.

고물가 기조가 지속되면서 올해 추석 주류 선물세트 시장은 '가성비'와 '프리미엄'으로 양분될 전망이다. 롯데마트는 이에 맞춰 실속 있는 가격대의 상품을 주력으로 구성하는 동시에, 주류 애호가와 고급 선물 수요를 겨냥한 초고가 프리미엄 상품도 폭넓게 마련했다.

가성비 트렌드에 맞춰 전체 주류 선물세트의 절반가량을 5만원 이하 상품으로 구성했다. '그랑 파씨오네'와 '프리미티보 만두리아'로 구성된 '아영 이탈리아 인기와인 세트(750㎖·2)'는 엘포인트(L.POINT) 회원 대상 20% 할인 혜택을 적용해 4만3920원에 판매한다. '금양 프랑스 와인 1호(빌퐁텐·샤이용 라 바 타이유)'는 2묶음 세트로 4만9900원에, '칠성 프랑스 론 와인세트(앙리 드 플로레·셰리에 도르)'는 3만9900원에 선보인다.

와인 대중화를 위해 기획한 '테이스티(TASTY)' 시리즈도 선물세트로 출시한다. '테이스티'는 '일상이 맛있어지는 선택'을 콘셉트로, 합리적인 가격과 취향을 모두 고려한 와인 브랜드다. 이번 추석에는 No.6~7 '테이스티 몽페라 블랑·루즈' 출시를 기념해 '테이스티 보르도 몽페라 세트(750㎖·2)'를 3만9900원에 단독 판매한다. 해당 상품은 프랑스 보르도의 대표 와이너리 샤토 몽페라와 협업해 국내 소비자에게 합리적인 가격의 보르도 와인을 선보이고자 기획됐으며, 보틀벙커에서도 동일한 가격에 판매된다.

고급 주류 선물세트도 강화했다. 지난해 10월 1억2000만원에 판매된 '맥캘란 호라이즌'을 선보였던 보틀벙커는 올해 프랑스 부르고뉴산 프리미엄 와인 '도멘 도브네 옥세 듀레스 라 마카브리 2018'을 1650만원, 프리미엄 샴페인 '하우스 살롱 2004 빈티지'를 269만원에 한정 판매한다. 전 세계 151병만 출시된 고연산 위스키 '글렌그란트 65년'을 비롯해 '발베니 40년', '맥켈란 호라이즌' 등 최고급 위스키 라인업도 마련했다.

'와일드터키 레어브리드(750㎖)'는 엘포인트 회원 3만5000원 할인 적용 가인 7만8900원에, '글렌그란트 12년(700㎖)'은 6만9800원에 판매하며, '로얄샬루트 21년 폴로 리우데자네이루(700㎖)'는 27만9800원에 내놓는다. '헤네시 XO 장미셸 오토니엘 에디션(700㎖)'은 39만7800원에 보틀벙커에서 만나볼 수 있다.

소장 가치가 높고 선물용으로 적합한 일본술과 전통주 선물세트를 준비했다. 전통주 대표 상품인 '서설 13%(720㎖)', '문배주 40%(700㎖)', '일품 프리미엄 골드(500㎖)', '민속주 안동소주(600㎖)'는 2세트 이상 구매 시 개당 10% 할인 혜택을 제공한다. 일본술 대표 상품으로는 300년 전통을 이어온 키쿠노츠카사 양조장과 추성훈이 기획한 프리미엄 사케 '준마이 다이긴조 아키(AKI)'를 잔과 함께 구성한 선물세트로 8만5000원에 판매한다.

주류 세트와 함께 선물하기 좋은 페어링 푸드 및 용품도 제안한다. '롯데호텔 냉동 치즈케이크 2종(각 650g)'은 각 3만 9900원, '자페라노 울트라 라이트 머신메이드' 와인잔은 2만 8000원, '리델 파토마노' 와인잔은 16만 8300원에 판매한다.

김웅 롯데마트 슈퍼 주류팀장은 "주류 선물세트 사전 예약 수요가 높은 명절 시즌에 맞춰 실속형 상품부터 프리미엄 한정판까지 다양한 라인업을 마련했다"며, "롯데마트와 보틀벙커에서만 만나볼 수 있는 차별화된 주류 선물세트로 특별한 명절 선물을 준비하길 바란다"고 말했다.





